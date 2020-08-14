Trafikte kadına saldıran ve tepkiler üzerine yeniden gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Alibeyköy'de trafikte tartıştığı kişiye saldıran, adli makamlarca serbest bırakılmasının ardından tepkiler üzerine yeniden gözaltına alınan Emre Etyemez'in tutuklandığını duyurdu.

İstanbul Alibeyköy'de bir kişi, trafikte sinirlendiği kadına küfrederek aracına saldırdı. Saldırgan, kadının kullandığı otomobilin ön camını kırdı. Kadın ise olayı cep telefonu ile kaydederek, saldıran kişiye tepki gösterdi. Çevredeki vatandaşların müdahale etmesinin ardından saldırgan aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

TIKLAYIN - Trafikte kadına küfredip saldırdı, aracının üstüne çıkıp camlarını kırdı!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Gözaltına alındı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dün yaşanan olayın ardından bugün polis ekipleri tarafından Emre Etyemez sisimli saldırganın bulunduğunu ve gözaltına alındığını açıkladı. Yerlikaya, Twitter heabından yaptığı açıklamada, "Trafikte yol verme tartışması nedeniyle Sena kardeşimize saldıran şahıs gözaltına alınmıştır. Beni derinden üzen bu olayı kınıyorum. Hep birlikte takipçisi olacağız" dedi.

Emre Etyemez emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği ve adli makamlarca serbest bırakıldığı öğrenildi.

Yeniden gözaltına alındı

Olayın görüntülerinin medyaya yansımasının ardından harekete geçen savcılık, Emre E’nin yeniden gözaltına alınması talimatını verdi. Bunun üzerine şüpheli Emre Etyemez Eyüp İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Alibeyköy Şehit Atıf Ödül Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından yeniden gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli Emre Etyemez adliyeye sevk edildi.Şüpheli, adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklandı.

“Karım bayılınca kendimi kaybettim”

Öte yandan saldırgan Emre E’nin emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Şüpheli E’nin ifadesinde, “Karım yeni doğum yapmıştı. Dikişleri patladığı için araca binip yola çıktık. Acele bir şekilde eşimi hasteneye yetiştirmeye çalışırken, önümde seyreden aracın önüne kırdım. Önüne kırdığım araç sürücüsü kadın kornaya basmaya başladı. Bende sinirlenip araçtan indim ve tartışmaya başladık. O esnada dikişleri patlayan eşimin bayıldığını gördüm. Kendimi kaybettim ve aracı üstüne çıkarak zıpladım” dediği öğrenildi.