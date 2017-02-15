Trafikte hız cezasını özel sektör kesecek

Özelleştirilecek pek çok kuruluşun Varlık Fonu’na devrinin ardından, özelleştirme konusunda yeni proje geliştirilip satış yapılacak. Maliye Bakanı Naci Ağbal, bu kapsamda, bazı illerde belediyeler tarafından verilen elektronik trafik denetimi işinin, ülke genelinde ya da bölgesel olarak özel sektör tarafından yapılabileceğini söyledi.

Habertürk'ten Deniz Çiçek'in haberine göre, Ağbal, böylece bu işin bir standarda dayalı olarak ülke genelinde eşit şartlarda verilebileceğini kaydetti. Ağbal, Varlık Fonu’nun ardından Özelleştirme İdaresi’nin fonksiyonsuz kaldığı eleştirilerini değerlendirerek Varlık Fonu’nun amacının özelleştirme yapmak olmadığını söyledi.

"Belediyenin hizmeti ulusal yapılabilir"

Elektronik trafik denetim hizmetlerinin özelleştirilmesi yönünde proje geliştirilebileceğini belirten Ağbal, belediyelerin tek tek trafikte hızı aşan araçları tespit eden uygulamalar yaptığını vurgulayarak “Bu elektronik denetim hizmetini, bölgesel ya da ulusal olarak yapmak mümkün. Belediye belediye değil de daha ulusal düzeyde olabilir” dedi. Daha önce bu sistemde yaşanan sıkıntılara dikkat çekilmesi üzerine Ağbal, bu işin standardının belirleneceğini ve o zaman sıkıntı yaşanmayacağını ifade etti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, belediyelerin bu işi şirketlere havale ettiğini belirterek bu şirketlerin de sürücülere çeşitli hız tuzakları kurarak gelir elde etme yoluna gittiğini söylemişti.

"Özelleştirme için fırsatlar yaratılmalı"

Ağbal, Özelleştirme İdaresi’nden devredilen kurumlara karşın, ciddi gayrimenkuller ile Şeker Fabrikaları’nın özelleştirileceğini söyledi. Kamuda çok fazla özelleştirilebilir varlık kalmadığına dikkat çeken Ağbal, “Bu kapsamda yeni fırsatlar yaratılmalı. Fikir geliştirmeli” dedi. Ağbal, Özelleştirme İdaresi’nin de artık farklı proje işlerine odaklanacağını söyledi.

Esnafa 1.422 liraya kadar telafi ödeneği verilecek

Bakanı Naci Ağbal, işyerini kapatan esnafın gelir kayıplarını telafi etmek üzere Esnaf Ahilik Sandığı’nın kurulacağını belirterek “Verilecek ödenek, sigortalıların son 4 ay ortalama prime esas kazancına göre belirlenecek. Aylık ödenek tutarı, asgari ücretin yüzde 40’ından, yani 711 liradan az, yüzde 80’inden, yani bin 422 liradan fazla olamayacak” dedi.