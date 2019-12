-TRAFİKTE CEZADAN KAÇIŞ YOK ANKARA (A.A) - 30.08.2010 - Kameralı takipten sonra Emniyet ve Karayolları Genel Müdürlükleri ile Gelir İdaresi Başkanlığı arasında kurulacak ''elektronik ağ'', trafik cezaları ve köprü-otoyollardan kaçak geçenlere kesilen cezaların tahsilinde yeni bir dönem başlatacak. Gelir İdaresine her yıl 7 milyona yakın trafik ceza tutanağı geliyor, 2006 yılı başından bu yana kesilen trafik cezalarının toplamı da 3 milyar 79 milyon lirayı buluyor. Gelir İdaresi Başkanlığından edinilen bilgiye göre, büyük şehirlerde kurulan kameralı takip sistemiyle birlikte trafik cezalarında meydana gelen artış, cezaların tahsiline yönelik işlemlerinin on line ortamda yürütülmesine dönük çalışmaları da hızlandırdı. İlgili kuruluşlar nezdinde yürütülen çalışmalara göre, trafik para cezaları, köprü ve otoyollardan kaçak geçenlere uygulanan geçiş ücreti idari para cezaları ve Karayolları Taşıma Kanunu İdari Para cezalarının manuel bilgi girişi yerine ''Emniyet, Karayolları ve Gelir İdaresi arasında kurulacak Elektronik Ağ'' ile takip ve tahsili projesi yıl sonuna kadar tamamlanacak. Elektronik ağa yönelik altyapı oluşturulurken, yıl sonuna kadar belirlenecek bir bölgede on line ceza sisteminin test çalışması da gerçekleştirilecek. -SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?- Mevcut sistemde, trafik ceza tutanakları ile geçiş ücreti idari para cezaları, çuvallar halinde tebligat ve tahsilat için vergi dairelerine geliyor. Binlerce tutanağın sisteme işlenmesi çok uzun bir süreci gerektiriyor. Bu nedenle kesilen trafik cezalarının vatandaşa tebliğ edilmesi işlemi de bazı durumlarda 1,5-2 yılı buluyor. Elektronik Ağ Projesinde, Gelir İdaresi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü ve PTT arasında elektronik bir ağ oluşturulacak. Emniyetin ya da Karayollarının kestiği ceza tutanakları, elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Merkezinde de görülecek. Başkanlık, vatandaşın bu cezaları 1 ay içinde ödeyip ödemediğine bakacak. Daha sonra tahsilat için harekete geçerek, tebligat ve tahsilat işlemlerini yürütecek. Bu arada Gelir Vergisi ve diğer bir çok Kanunda değişiklik yapan 6009 sayılı Kanun ile Gelir İdaresi Başkanlığı ''Elektronik Tebligat'' uygulamasına geçecek. Elektronik tebligatın başlamasının ardından, trafik cezaları ile köprü ve otoyollardan kaçak geçenlere verilen cezalar için de elektronik tebligat devreye girecek. Bu şekilde trafik cezaları ile geçiş ücreti idari para cezalarının çok daha hızlı şekilde tebliği ve tahsili sağlanacak. Öte yandan Gelir İdaresi, mükellef cari hesabını da önümüzdeki dönemde uygulamaya koyacak. Söz konusu uygulama ile de diğer vergilerin yanı sıra motorlu taşıtlar vergisi ve trafik cezaları da, plaka bazında vergi ödeme noktalarında görülebilecek. -TRAFİKTE 7 MİLYON CEZA- Gelir İdaresi Başkanlığı yetkilileri, vergi dairelerine yılda yaklaşık 7 milyon adet ceza tutanağı geldiğini bildirdi. Bunların sisteme girilmesinin çok sayıda personelin bu işle uğraşmasını gerektirdiğini kaydeden yetkililer, ''Bu ise vergi personelinin asıl görevlerini yapmasını sekteye uğratıyor. Tutanakların sisteme işlenmesi ciddi anlamda bir zaman kaybına neden oluyor. Elektronik Ağ Projesi ve on line takip ile bu sorun ortadan kalkacak ve vergi dairesi personeli, kendi işini yapacak'' dediler. Bu arada Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2006 yılı başından bu yılın Temmuz ayı sonuna kadar geçen dönemde trafik kurallarına aykırı hareket edenlere 3 milyar 79 milyon 184 bin lira ceza kesildi. Geçen yıl 921 milyon 539 bin lira olan ceza miktarı, bu yılın 7 ayında 558 milyon 556 bin lira olarak gerçekleşti. 2006 yılı başından bu yana tahsil edilen trafik cezası tutarı ise 1 milyar 978 milyon 182 bin lira oldu. 2006 yılında yüzde 60,5 olan tahsilat oranı, 2007 yılında yüzde 74,5, 2008 yılında yüzde 72,3, 2009 yılında ise yüzde 68,9 şeklinde belirlendi. Bu yılın 7 aylık döneminde ise trafik cezalarının yüzde 38,4'ü tahsil edildi. 2006 yılı başından bu yana trafikte kesilen cezası tutarı, bunların tahsil edilen bölümü ve tahsilat oranları şöyle: Yıllar Kesilen Ceza Miktarı Tahsilat Miktarı Tahsilat Oranı ------- -------------------- ------------------ -------------- 2006 330.081.000 199.669.000 60,5 2007 521.906.000 388.847.000 74,5 2008 747.102.000 540.203.000 72,3 2009 921.539.000 634.872.000 68,9 2010* 558.556.000 214.591.000 38,4 (*Ocak-Temmuz dönemi)