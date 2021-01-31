Trafikte 3 kadına sopayla saldıran sanığa verilen 1 yıl 3 ay hapis cezası para cezasına çevrildi

Mersin'de trafikte 3 kadına şiddet uygulamaktan yargılanan kişiye 'basit yaralama' suçundan toplam 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Verilen ceza da paraya çevrildi. Karara tepki gösteren mağdur kadınların avukatı, verilen cezayı yetersiz bulduklarını kaydederek, üst mahkemeye itirazda bulunduklarını söyledi.

Mersin'de geçen yıl 28 Nisan Salı günü merkez Mezitli ilçesi Yeni Mahalle 2'nci Çevri Yolu üzeri Kale kavşağında meydana gelen olayda trafikte seyir halinde olan Feride K., kız kardeşi Hilal K. ve arkadaşı Dilara K., Ali G. ve kızıyla tartıştı.

3 kadın, sopayla saldırıya uğradı. Olayın ardından 3 kadın, polise giderek, Ali G. Ve kızından şikâyetçi oldu. İfadelerin ardından doktordan darp raporu alındı.

Sanık Ali G. (57) hakkında 3 kadına şiddet uyguladığı gerekçesiyle 13'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın görülen ilk duruşmasında sanık Ali G., kadınlar Feride K., kız kardeşi Hilal K. ve arkadaşı Dilara K. hazır bulundu. Duruşmada söz verilen sanık Ali G., olay günü karşı taraftaki kadınların kızına saldırdığını öne sürerek, kızına yardım etmek için kadınlara elindeki tahta parçası ile birer defa vurduğunu söyledi.Kadınlar ise sanığın kızının kendilerine saldırdığını, sanığın da sopa ile kendilerine vurduğunu belirtti.

Tarafları dinleyen mahkeme, sanık Ali G.'ye basit yaralama suçundan ayrı ayrı 5'er ay hapis cezası olmak üzere toplamda 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Verilen hapis cezası para cezasına çevrildi. Mağdur kadınların avukatı Hibe Gökalp, verilen cezayı yetersiz bulduklarını kaydederek üst mahkemeye itirazda bulundukları söyledi. Gökalp, "3 kadın müvekkilim trafikte darbedildi. Olay görüntülerle sabit olmasına rağmen 3'er bin TL para cezası verildi. Verilen ceza yetersizdir. Üst mahkemeye itiraz ettik" dedi. (DHA)