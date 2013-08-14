Trafik sıkışıklığının İstanbulluya zararı 3 milyar dolardan fazla

Boğaziçi Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü'nde İnşaat Mühendisiliği dalında yüksek lisans yapan Ömer Faruk Aydın'ın hazırladığı bitirme tezinde, İstanbul'da trafik sıkışıklığının yıllık yakıt ve zaman maliyetinin en az 3 milyar 120 milyon dolar olduğu belirtildi.

Yüksek lisans öğrencisi Ömer Faruk Aydın, yüksek lisans bitirme tezini İstanbul trafiği üzerine hazırladı. 'Çalışma alanı trafik yönetim stratejilerinin değerlendirilmesi, FSM köprüsü durum analizi' üzerine hazırlanan ve bu yıl jüri tarafından kabul edilen tezde çarpıcı tespitler ortaya çıktı. Hazırladığı bitirme tezi ile ilgili DHA'dan Felat Bozarslan'a bilgi veren Ömer Faruk Aydın, büyüyen trafik sorununun, dünyada artan metropoliten alanların getirdiği kaçınılmaz bir sonuç olduğunu; trafik sıkışıklığının, büyük şehirlerin ve çağdaş toplumların çözülmeyi bekleyen en büyük sorunlarından biri haline geldiğini söyledi.

Sıkışıklığın yüzde 11'i bakım çalışmalarından kaynaklı

Trafik sıkışıklığının ana nedenlerinin yol bakım çalışmaları, darboğazlar, kaza ve araçların yolda kalması gibi olaylar olduğunu belirten Aydın, "Yaşlanan yolların bakım çalışmaları, zaten tam kapasite hizmet veren yolların kapasitesinde düşüşe neden olmaktadır. İstanbul'daki trafik sıkışıklığının yüzde 11'ine yol bakım çalışmaları neden olmaktadır" dedi.

Her araç 45 dakika trafikte sıkışıyor

Yüksek lisans bitirme tezinde bir çok kaynaktan yararlanan Aydın, İstanbul'daki trafik sıkışıklığının israf boyutunu da ortaya çıkardı. Ortaya çıkarılan rakamın israfın sadece hesaplanabilen boyutu olduğunu belirten Boğaziçi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisiliği Bölümü yüksek lisans öğrencisi Ömer Faruk Aydın, bitirme tezinde elde edilen rakamın her yıl yükseldiğini vurguladı. Trafik sıkışıklığında sadece yakıt ve zaman israfını hesaplayabildiklerini belirten Aydın, trafikte olan araç sayısı, bir aracın ortalama trafikte geçirdiği süre, kullandığı yakıt ve harcanan zamanın hesaplanarak bu sonuca ulaşıldığını belirtti. Bitirme tezinde, bir aracın İstanbul trafiğinde ortalama 45 dakika beklediği varsayılarak, yakıt ücreti ve asgari ücret hesabı ile yıllık ekonomik maliyetin ortaya çıkarıldığı belirtildi.

2015'te günde 3 milyon araç trafikte olacak

Yüksek lisans tezinde şehir içi trafik sıkışıklığının, ulaşım mobilitesini olumsuz yönde etkileyen ve hızla artan ulusal bir sorun olduğunu belirten Aydın, "Türkiye'de motorlu araçların kullanımında son 50 yılda gözlenen olağanüstü artış, otoyollardaki sıkışıklıkların ağır bir sorun haline gelmesine sebebiyet vermiştir. İstanbul'un ana yollarındaki günlük toplam araç kapasitesi 1 milyon 330 bin iken, 2007 yılında bu yolları 2 milyon 315 bin araç kullanmakta ve araçların yarısı 45 dakika bekleme yapmaktadır. 2015 yılı projeksiyonuna göre, söz konusu ana yollardan geçeceği tahmin edilen araç sayısının günde 3 milyon 100 bine ulaşması beklenmektedir.Tüm bunların ışığında, sıkışıklıkların sebeplerinin daha iyi anlaşılması ve yeni yolların inşa edilmesi yerine, sıkışıklığın azaltılmasını hedefleyen titiz çalışmaların sürdürülmesi kaçınılmaz olmuştur. Nüfus artışı ve motorlu araç sayısının hızlı yükselişine bağlı olarak artan trafik sıkışıklığı gelişen büyükşehirlerdeki en büyük sorunlardan biri haline gelmiştir. 2002-2012 yılları arasında İstanbul trafiğindeki araç sayısı yıllık ortalama yüzde 14'lük bir artış göstermiştir. Trafik sıkışıklığının sebep olduğu sorunlar arasında ulusal kaynakların tüketimi, zaman kaybı, yakıt israfı, verimliliğin düşmesi ve insanların psikolojik olarak zarar görmesi yer almaktadır. Trafiğin neden olduğu yakıt ve zaman israfı 3 milyar 120 milyon dolar olarak hesaplanmaktadır" diye konuştu.

Akıllı ulaşım sistemleri gerekli

Akıllı Ulaşım Sistemleri'nin trafik sıkışıklığının azaltılmasında kullanılan önemli ürünlerden biri olduğunu belirten Ömer Faruk Aydın, "Akıllı Ulaşım Sistemlerinin amacı, karayolu projelerinde yol güvenliğini artırmak, kara ulaştırmasının kapasitesini artırmak, karayolu ulaştırmasında kişisel hareket kabiliyetini, uyum ve konforu artırmak, kara ulaştırmasının çevre ve enerji kaynakları üzerindeki negatif etkilerini azaltmak, bireylerin ve kurumların mevcut ve gelecekteki verimliliğini arttırmak, bu sistemin geliştireceği ve yaygınlaştıracağı bir ortam geliştirmektir. Veri toplama aşaması akıllı ulaşım sistemi uygulamalarının, trafik mühendisliğinin, ulaşım planlamanın ve işletme hareketlerinin önemli bir parçasını oluşturur. İleri trafik yönetimi uygulamaları, gerçek zamanlı trafik akım verileriyle desteklenir. Trafik sensörleri, trafik analizi ve gerçek zamanlı trafik yönetiminde değişen yol şartları hakkında sürücüleri bilgilendirmek-yönlendirmek ve yol güvenliğini artırabilmek amacıyla kullanılmaktadır. Trafik sıkışıklığına neden olan faktörlerle mücadele edebilmek için, teknolojinin getirdiği imkanların trafiğe adapte edilmesiyle Akıllı Ulaşım Teknolojileri doğmuştur. Bunlar, günümüzde trafik yönetiminin vazgeçilemez bir unsuru haline gelmiştir" dedi.