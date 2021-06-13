Trafik sigortasında yeni dönem: "Vatandaşlara hak ettikleri tazminatların en adil ve hızlı şekilde ödenmesi sağlanmış olacak"

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Karayolları Trafik Kanunu'nda değişikliği içeren kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşmasıyla birlikte yeni dönemde trafik kazaları sonucu zarar gören hak sahiplerine tazminatların daha adil ve hızlı bir şekilde ödeneceğini duyurdu.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK), zorunlu trafik sigortasında yasalaşan yeni düzenleme ile ilgili açıklamasında “Söz konusu değişiklik ile zorunlu trafik sigortası kapsamında değer kaybı, sürekli sakatlık ve destekten yoksun kalma tazminatlarına ve bu sigortanın teminat kapsamı dışında kalan hallere ilişkin kanuni çerçeve çizilerek trafik kazaları sonucunda zarar gören hak sahiplerine tazminatlar daha adil ve hızlı bir şekilde ödenebilecek.” denildi.

Dava yükünün önüne geçilecek

SEDDK açıklamasında, düzenlemeyle yeni dönemde tazminatların ödenmesinde uygulama birliği sağlanarak, bu sigorta ürünü üzerinden mahkemelerde oluşan dava yükünün de önüne geçilmiş olacağına dikkat çekildi.

Bloomberg'de yer alan habere göre konuya ilişkin olarak söz konusu açıklamada, “Böylece vatandaşlarımızın hak ettikleri tazminatların en adil ve hızlı şekilde ödenmesi sağlanmış olacaktır. Hak sahipleri uzun hukuki süreçlere başvurmak zorunda kalmadan ne kadar sigorta tazminatı alacaklarını bilirken Sigorta şirketleri de taşıdıkları riski daha net öngörebilecek ve daha etkin yönetebilecek bu sayede sundukları hizmetin kalitesine daha fazla odaklanabilecekler. Ayrıca trafik sigortası fiyatlarında istikrar sağlanacak ve bu tür belirsizliklerin sebep olduğu ani ve yüksek dalgalanmalar önlenmiş olacaktır.” ifadelerine yer verildi.

“Trafik sigortası makul primlerle temin edilmeye devam edecek"

SEDDK, tazminat hesaplamalarına dair usul ve esasların temel çerçevesinin kanunda çizilmesinin sigorta şirketlerinin sorumluluğunun ve dolayısıyla finansal durumlarının öngörülebilir olmasını da sağlayacağından düzenleme ile vatandaşların makul primlerle zorunlu trafik sigortasını temin etmeye devam edeceğini belirtti.

SEDDK, bu sayede ise hem kanunen yapılması zorunlu olunan trafik sigortalarında primlerin vatandaşlar tarafından ödenebilir seviyede olmasının hem de sigorta şirketleri bakımından tazminatların öngörülebilir seviyede olmasının sağlandığına dikkat çekti.

TBMM Adalet Komisyonuna sevk edilen 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 90 ve 92 nci maddelerinde değişiklik öngören düzenlemenin 9 Haziran 2021 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda görüşülerek kabul edilmişti.