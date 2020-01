Hürriyet yazarı Noyan Doğan, Hazine Müşteşarlığı'nın trafik sigortasında tavan fiyat uygulamasına zam getirdiğini yazdı. Doğan, gelen zam ile birlikte aylık uygulanan tavan fiyat uygulamasında yüzde 1'lik fiyat artışının eylül ayından itibaren yüzde 1.5'e olacağını belirtti.

Doğan, tavan fiyat uygulamasına yapılan zammı örnek olarak şöyle anlattı:

Otomobillerde, 807 lira olan 4. basamaktaki prim, ağustos sonuna kadar 839 liraya (ayda yüzde 1 artıştan 4 ayda yüzde 4 artış) çıktı, sene sonunda ise azami prim 890 liraya yükselecek. Tabi, bu artış her araç grubuna, her ile ve her hasar kademesine göre değişecek.

Noyan Doğan'ın "Trafik sigortasına zam" başlığıyla yayımlanan (28 Ağustos 2017) yazısı şöyle:

Hazine, trafik sigortasında tavan fiyat uygulamasında sigortacılara tanıdığı aylık yüzde 1’lik fiyat artışını, eylül ayından itibaren yüzde 1.5’e çıkardı. Geçtiğimiz 4 ayda yüzde 4 artan fiyatlar, eylülden itibaren sene sonuna kadar yüzde 6 daha artacak. Böylece, toplam fiyat artışı yüzde 10’u bulacak.

Trafik sigortasında, fiyatlar, aralık ayına kadar yüzde 6 artacak, sene sonuna kadar toplam fiyat artışı, yüzde 10’u bulacak. Bu girişten sonra gelelim konunun detayına. Malum, 12 nisanda, trafik sigortasında yapılan düzenleme ile Hazine, araç gruplarına, sürücülerin hasar geçmişine ve illere göre sigorta şirketlerinin alacağın en yüksek fiyatları belirledi ve böylece, trafik sigortasında tavan fiyat uygulamasına geçildi.

Tavan uygulaması

Tavan fiyat uygulamasının başlaması ile birlikte trafik sigortasında fiyatlar yüzde 30’lar seviyesinde ucuzladı, bazı araç gruplarında indirim oranı yüzde 40’lara kadar çıktı; hatta büyük şehirlerde hasar maliyetleri hesaba katıldığında indirim yüzde 60’ı buldu. Tavan fiyat uygulamasında primler sürücülerin hasar geçmişlerine göre tespit edildi ki, trafik sigortasında fiyatlar, ‘hasarsızlık kademesi’ adı altında 7 basamaktan oluşan sisteme göre belirleniyor. 4. kademe, prim artırım ve indirimi içermeyen, ilk kez trafiğe çıkacak olanların kademesi. Bir anlamda trafik sigortasına giriş kademesi ve tavan fiyatta da tüm primler bu kademeye göre belirleniyor. Hasarsız geçen her yıl bir kademe artıyor, 5-6 ve 7. kademeye kadar çıkılıyor. Tavan fiyatta, 5. kademedeki sürücüye yüzde 15, 6. kademedeki sürücüye yüzde 30, 7. kademedeki sürücüye ise yüzde 45 indirim uygulanıyor. Neye göre? 4. basamağa göre. Hasar yapıldığı her yıl için de kademe düşerek, 1. kademeye kadar iniliyor. Eğer bu hasar maddi ise bir kademe iniliyor; yok ölümlü ve yaralanmalı bir kaza ise iki basamak iniliyor. Tavan fiyatta 3. kademedeki sürücüye yüzde 50, 2. kademedeki sürücüye 100 ve 1. kademedeki sürücüye yüzde 150 prim artırımı uygulanıyor; tabi yine 4. basamağa göre.

Azami primler

Şu bilgiyi de paylaşayım, tavan fiyat uygulaması başladığında 4. basamakta azami primler; otomobillerde 807 lira, kamyonetlerde bin 055 lira, kamyonlarda 2 bin 258 lira, motosikletlerde 329 lira, minibüslerde bin 418 lira, otobüslerde 5 bin 7 lira olarak açıklandı. Hem illere hem de hasarsızlık indirimi ve artırımına göre primler de 4. basamaktaki bu fiyatlara göre belirlendi. Bu çerçevede de örneğin, İstanbul’da en az 3 yıl hasar yapmayan sürücü için tavan fiyat 470 lira, son bir yılda en az üç kaza yapan sürücünün tavan primi ise 2 bin 139 lira olarak belirlendi.

Fiyat artışı ne getirecek

Şimdi gelelim, trafik sigortasında fiyat artışına. Nisan ayında tavan fiyat uygulamasına yönelik yapılan düzenlemede bir detay vardı; özellikle tüketiciler tarafından gözden kaçtı. Hazine, sigorta şirketlerine, 4. basamaktaki azami primleri, mayıs ayından itibaren, her ay yüzde 1 artırma hakkı tanıdı. Buna göre de mayıs, haziran, temmuz ve ağustos olmak üzere geçtiğimiz 4 ayda trafik primleri yüzde 4 arttı. İşte Hazine, geçtiğimiz günlerde bu yüzde 1’lik zam oranını, eylül başından itibaren yüzde 1.5’e çıkardı. Daha açık bir anlatımla; sigorta şirketleri, 1 Eylül’den itibaren, trafik primlerini sene sonuna kadar aylık yüzde 1.5 artıracak. Bu da önümüzdeki 4 ayda, trafik primlerine yüzde 6 artış olarak yansıyacak. Geçtiğimiz 4 ayda fiyatlar yüzde 4 artmıştı, sene sonuna kadar da yüzde 6 artacak ve sonuçta tavan fiyat uygulamasının başladığı nisan ayından sene sonuna kadarki 8 ayda primler yüzde 10 artmış olacak. Peki, bu artış, fiyatlara nasıl yansıyacak? Örneğin, otomobillerde, 807 lira olan 4. basamaktaki prim, ağustos sonuna kadar 839 liraya (ayda yüzde 1 artıştan 4 ayda yüzde 4 artış) çıktı, sene sonunda ise azami prim 890 liraya yükselecek. Tabi, bu artış her araç grubuna, her ile ve her hasar kademesine göre değişecek.