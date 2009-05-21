İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Özürlüler Müdürlüğü (İSÖM) tarafından trafik polislerine "özürlülük bilinci" semineri verildi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Gayrettepe'deki hizmet binasının Brifing Salonu'nda, İstiklal Marşı ve saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan seminerde, özürlülerin yaşamlarını anlatan kısa bir sinevizyon gösterisi yapıldı.



Daha sonra bir konuşma yapan İSÖM Müdürü Bekir Köksal, belediye olarak 1994 yılından beri engelli kişileri toplumsal hayata dahil etmek için çalıştıklarını ve özürlülerin en yoğun yaşadığı yer olan İstanbul'da, bütün özürlülere ulaşmak hedefiyle en iyi ve en kaliteli hizmeti vermeye çalıştıklarını anlattı.



Bu güne kadar öğrenciler, İETT şoförleri ve müftülüklerden oluşan 134 bin 163 kişiye "özürlülük bilinci" eğitimi verdiklerini kaydeden Köksal, özürlülerin sosyal ortamda huzurlu yaşamaları için bugünde trafik polislerine eğitim verdiklerini ifade etti.



Köksal, "Bireylerimizin sağlıklı yetişmesi için, sosyalleşmesi için, İstanbul'da hayatlarını daha özgür yaşamaları için, İstanbul'un malum trafiğinde Türk polisimize de bu konuda önemli görevler düşmektedir. Amacımız, toplumda özürlülük bilinci oluşturmak, toplumsal hafızamızda var olan konuya ilişkin ön yargıları kırarak engelleri ortadan kaldırmaktır. Bunun için herkese çok iş düşüyor" diye konuştu.



Seminere, Trafik Denetleme Şube Müdürü Suvat Dilberoğlu ile trafik polisleri ve engelli vatandaşlar katıldı.

