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Yaşam

TRAFİK POLİSİNİN RESİM AŞKI BODRUM (A.A)

02 Temmuz 2011 15:40

-TRAFİK POLİSİNİN RESİM AŞKI BODRUM (A.A) - 02.07.2011 - Milas Bölge Trafik Müdürlüğü'nde görevli İsmail Utku'nun yağlı boya resim çalışmalarından oluşan sergisi Muğla'nın Bodrum ilçesinde açıldı. Bodrum'daki bir kafede açılan sergide Utku'nun yağlı boya çalışmalarından oluşan 38 çalışması bulunuyor.  Evli ve 2 çocuk sahibi 37 yaşındaki 13 yıllık polis memuru Utku'nun Bodrum'da açtığı 5'inci kişisel sergisine meslektaşları da ilgi gösterdi.  İsmail Utku, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun yıllardır yağlı boya resimle uğraştığını ve çok güzel tepkiler aldığını anlattı. Tema olarak doğa, insan yaşamı ve atları işlediğini belirten Utku, resim yapmaktan keyif aldığını dile getirdi.  Resim merakının okul yıllarından beri olduğunu ifade eden Utku, kendisine polis teşkilatından büyük destek verildiğini söyledi.  Eve zaman ayırma, iş ve resim yapma konusunda iyi bir planlama yapmak zorunda kaldığını anlatan Utku, ''İşi de ihmal etmeden faal olarak çalışıyorum. Ama gezmeden, uykudan feragat ederek resme zaman ayırıyorum ve o şekilde çalışıyorum'' dedi.  Sergisinde bir Atatürk portresi de bulunan Utku, ''Atatürk bizim her şeyimiz. Tüylerim diken diken oluyor çok duygulanıyorum. Onu çizmek büyük bir şeref ve onurdur. Özenerek ve itina ile çizdim. Umarım layıkıyla yansıtmışımdır.''  Muğla Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü İlhami Doğangüzel ise İsmail Utku'nun sergi açmasının kendisini mutlu ettiğini söyledi. Utku'nun bundan sonra yapacağı çalışmalarında da kendisine destek vereceklerini belirten Doğangüzel, ''Öncelikle arkadaşımızı tebrik ediyorum. Görevli arkadaşlarımızın bu tür sanatsal faaliyetlerde bulunması tabi bizi mutlu ediyor. Arkadaşımızında bu özel yeteneğini sergilemesi bizi memnun etti. Arkadaşlarımızın her şekilde yanındayız. Ben sergiyi gezdim gerçekten çok güzel. Ayrı bir yetenek. Arkadaşımızı gerçekten tebrik ediyorum'' diye konuştu.  Sergi, 10 Temmuz'a kadar gezilebilecek.

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