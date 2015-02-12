T24 LogoT24 Logo
Gündem

Trafik polisine mukavemetten kelepçe takıldı, kalp krizinden öldü!

CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran yaşanan olayı İçişleri Bakanlığı'na sordu

12 Şubat 2015 09:49

Eski haber kameramanı Yılmaz Koçyılmaz, polis ile girdiği tartışmanın ardından hayatını kaybetti. Polislerin Koçyılmaz'a tansiyon hastası olduğunu söylemesine rağmen yere yatırarak kelepçe taktıkları öğrenildi.

Ankara Ayaş'ta dün akşam saatlerinde iş yerinden evine dönmek için aracıyla yola çıkan Koçyılmaz’ın aracını durduran polis, havanın kötü olduğunu bu şekilde yola devam edemeyeceği uyarısında bulundu. Görgü tanıklarının ifadesine göre aracında kış lastiği ve zincir bulunduğunu, yola gidebileceğini söyleyen Koçyılmaz polislerle tartıştı.

Milliyet'te yer alan habere göre, tartışma üzerine güvenlik güçleri Koçyılmaz’a kelepçe takmak istedi. Polislere itiraz eden Yılmaz Koçyılmaz  tansiyon hastası olduğunu söyledi. Ancak polisler dinlemedi ve Koçyılmaz’ı  kelepçe takmak için yere yatırdı. Bu sırada kalp krizi geçiren eski kameraman Koçyılmaz, orada hayatını kaybetti. UBA Ajansı ve CNN Türk ve TV8 ‘de haber kameramanı olarak çalışan Yılmaz Koçyılmaz, medya sektöründen ayrıldıktan sonra Ankara’nın Ayaş ilçesinde meyve kurutma işi yapıyordu.

CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran yaşanan olayı İçişleri Bakanlığı'na sordu.

 

ETİKETLER

polisgözaltıkalp krizicinayetkameramanhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24