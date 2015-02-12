Trafik polisine mukavemetten kelepçe takıldı, kalp krizinden öldü!

Eski haber kameramanı Yılmaz Koçyılmaz, polis ile girdiği tartışmanın ardından hayatını kaybetti. Polislerin Koçyılmaz'a tansiyon hastası olduğunu söylemesine rağmen yere yatırarak kelepçe taktıkları öğrenildi.

Ankara Ayaş'ta dün akşam saatlerinde iş yerinden evine dönmek için aracıyla yola çıkan Koçyılmaz’ın aracını durduran polis, havanın kötü olduğunu bu şekilde yola devam edemeyeceği uyarısında bulundu. Görgü tanıklarının ifadesine göre aracında kış lastiği ve zincir bulunduğunu, yola gidebileceğini söyleyen Koçyılmaz polislerle tartıştı.

Milliyet'te yer alan habere göre, tartışma üzerine güvenlik güçleri Koçyılmaz’a kelepçe takmak istedi. Polislere itiraz eden Yılmaz Koçyılmaz tansiyon hastası olduğunu söyledi. Ancak polisler dinlemedi ve Koçyılmaz’ı kelepçe takmak için yere yatırdı. Bu sırada kalp krizi geçiren eski kameraman Koçyılmaz, orada hayatını kaybetti. UBA Ajansı ve CNN Türk ve TV8 ‘de haber kameramanı olarak çalışan Yılmaz Koçyılmaz, medya sektöründen ayrıldıktan sonra Ankara’nın Ayaş ilçesinde meyve kurutma işi yapıyordu.

CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran yaşanan olayı İçişleri Bakanlığı'na sordu.