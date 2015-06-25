Trafik polisi silaha sarıldı, minibüs şoförünü yaraladı

İstanbul Maltepe'de bir polis memuru, ceza verdikten sonra tartışma yaşadığı minibüs şoförünü bacağından vurdu. Yaralanan şoför sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polis memurunun olay yerinden kaçtığı iddia edildi.

DHA’nın haberine göre; olay saat 11.15 sıralarında Küçükyalı Bağdat Caddesi 171 numarada meydana geldi. İddiaya göre Kadıköy-Pendik hatlı minibüsün sürücüsü Musa Açın fazla yolcu aldığı iddiasıyla trafik ekipleri tarafından durduruldu. Ceza kesilen sürücü ile trafik ekipleri arasında sözlü tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma sırasında trafik polisi silahını çekerek ateş etti. Bacağından vurulan Açın, kanlar içinde yere yığılırken trafik polisi yaya olarak olay yerinden uzaklaştı.

O sırada minibüste bulunan yolcular büyük panik yaşadı. İhbar üzerine kısa süre sonra olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini alarak, sağlık ekiplerinin gelmesi beklendi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırılan yaralı sürücü “Polis vurdu. Ceza yazdı ondan. Sonra bir şeyler oldu. Verdi mermiyi ağzına patlattı" diye konuştu.

Bir görgü tanığı "Trafik polisi ayağından vurdu. Hangi devlette yaşıyoruz. Sonra yaya olarak kaçtı.“ diye konuştu. Başka bir görgü tanığı ise “Fazla yolcu aldığı için ceza yazdı. Tartışma çıktı. Ateş etti polis. Sen devletin polisisin. Niye kaçıyorsun? Aracı burada işte" diye konuştu.

Olay yerine gelen trafik ekipleri bir yandan trafiği akışını sağlamaya çalışırken bir yandan da olayla ilgili bilgi almaya çalıştı. Olay yeri inceleme ekipleri yerdeki boş kovanı alarak inceleme yaptı. Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.