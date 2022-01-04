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Koronavirüs

Trafik polisi, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

04 Ocak 2022 12:56

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde görev yapan trafik polisi Kerim Karbeyaz (37), Koronavirüs  tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda trafik polisi olarak görev yapan Kerim Karbeyaz, bir süre önce Koronavirüse yakalandı. Sağlık durumu kötüleşince Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karbeyaz, tedaviye alındı.

2 çocuk babası Karbeyaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Kerim Karbeyaz'ın cenazesi, memleketi Osmaniye'de toprağa verilecek. (DHA)

 

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