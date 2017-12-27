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 TRAFİK MAGANDALIĞINDA SON NOKTA

  * İstanbul'da bir sürücü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerken aracının hızını sabitledikten sonra yan koltuğa geçti

27 Aralık 2017 15:17

 

* İstanbul\'da bir sürücü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nden geçerken aracının hızını sabitledikten sonra yan koltuğa geçti. 
* Sürücü koltuğunda kimsenin olmadığı araç, köprüde bu şekilde ilerledi. 
* Hem kendi hem de trafikteki diğer kişilerin hayatını hiçe sayan maganda sürücü o anları kaydedip sosyal medyada paylaştı.

Haber: İhsan YALÇIN - İSTANBUL DHA
Yer 15 Temmuz Şehitler Köprüsü. Bir otomobil akan trafikte ilerliyor. Ancak sürücü koltuğunda kimse yok. Yandan geçen araçların sürücüleri, şaşkınlıkla bu otomobile bakıyor. \'Hayalet sürücü\'nün kullandığı aracın sürücüsü aslında çekimi yapan kişi. Aracının süratini, hız sabitleyiciyle ayarladıktan sonra yan koltuğa geçmiş. Hem kendi hem de trafikteki diğer kişilerin hayatını hiçe sayan maganda sürücü köprüde bu şekilde ilerliyor. Her an bir kazaya sebebiyet verebilecek sürücüsüz otomobil, Avrupa yakasına doğru yoluna devam ediyor.

Görüntü Dökümü:
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-Sürücünün köprüden  geçerken çektiği görüntü


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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