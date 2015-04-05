Trafik kurallarına uyulmuyor: 2015’in ilk 2 ayında günde 5 kişi trafik kazasında öldü!

Türkiye, yıllardır trafikte yaşanan ölümleri durduramıyor. 2015 yılının ilk iki aylık döneminde yaşanan trafik kazalarındaki can kaybı korkuttu. 2015 yılının ilk iki aylık döneminde 54 bin 281 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 301 kişi hayatını kaybetti (günde ortalama 5 kişi), 31 bin 20 kişi de (günde 517 kişi) çeşitli yerlerinden yaralandı.

Türkiye genelinde 2014 yılında emniyet ve jandarma bölgelerinde 376 bin 41 trafik kazası meydana gelmişti. Bu kazaların 2 bin 838’i ölümlü, 165 bin 129’u yaralanmalı olarak gerçekleşti. 208 bin 74’ü ise maddi hasarlı kaza olarak kayıtlara geçti. Kazalarda toplam 3 bin 494 kişi yaşamını yitirdi, 284 bin kişi de yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı’nın verilerine göre 2015 yılının ilk iki aylık döneminde 54 bin 281 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 301 kişi hayatını kaybetti, 31 bin 20 kişi de çeşitli yerlerinden yaralandı.

Kaza şekilleri

Trafik kazalarının oluş nedenlerine göre en çok sırasıyla yandan çarpma, yayaya çarpma, arkadan çarpma, yoldan çıkma, devrilme-savrulma-takla şeklinde oldu. Trafik kazalarına sebep olan unsurlarn başında ise sürücüler, yayalar, araç, yol ve yolcu geliyor. Ölümlü yaralanmalı trafik kazalarına en çok otomobil, kamyonet, motosiklet, minibüs ve otobüs karışıyor.

Cezalar

İstatistik verilere göre 1 milyon 836 bin 673 trafik cezası uygulandı. Bu cezaların 1 milyon 413 bin 162’si araç plakasına, 422 bin 71’i sürücülere, 788’i yolculara ve 652’si de yayalara uygulandı. Uygulanan 1 milyon 836 bin 673 trafik cezasında 379 milyon 352 bin 210 lira para cezası verildi. 2015 yılının ilk iki aylık döneminde sürücü belgesi geri alma işlemleri şöyle gerçekleşti: Alkollü olarak araç kullanan 15 bin 140; 100 ceza puanını dolduran bin 881; 5 kez hız limitini aşan 8; diğer işlemler bin 236 kişinin ehliyetine el konuldu. Mülki amire sevk edilen sürücü sayısı 268; trafikten men edilen araç sayısı da 90 bin 457 oldu.

Jandarma sorumluluk bölgesinde 2015 yılının ilk iki aylık döneminde 4 bin 528 trafik kazası yaşandı. Kazalarda 97 kişi öldü, 5 bin 291 kişi de yaralandı. Kazalara yine en çok sürücüler, yayalar ve yolcular sebep oldu.