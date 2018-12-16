Trafik kontrolü için durdurulan araçtan yola atlayan koyunları, polis güçlükle yakaladı

Adıyaman- Gölbaşı karayolunun 15'inci kilometresinde bugün öğle saatlerinde yol kontrolü yapan polis ekipleri, İbrahim Özbay yönetimindeki 27 LB 646 plakalı kamyonete 'dur' ihtarında bulundu. Ancak, Özbay, yoluna devam etti.

Kamyonet, biraz ileride, telsiz anonsuyla yolu kesen polisler tarafından durduruldu. İçinde 5 kişinin bulunduğu kamyonette yapılan aramada suç unsuruna rastlanmadı. Sürücünün aracın muayenesi geçtiği için kaçtığı ortaya çıktı.

Koyunlar yola atladı

Bu sırada kamyonetin kasasında bulunan 2 koyun atlayarak yola çıktı. Polislerin ve araçtakilerin çabasıyla güçlükle yakalanan hayvanlar tekrar kamyonete bindirildi.

Polis kamyonet sürücüsüne aracın muayenesi geçtiği için para cezası yazdı. (DHA)