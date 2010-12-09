-TRAFİK KAZASINDA ÖLEN 5 KİŞİNİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ SAKARYA (A.A) - 09.12.2010 - Sakarya'nın Erenler ilçesindeki trafik kazasında ölen beş kişinin kimlikleri belirlendi. D-100 Karayolu Çaykışla mevkisinde İshak Erdoğan (66) yönetimindeki 41 DE 835 plakalı otomobilin kavşakta manevra yapmaya çalışan Nazmi Kurt (35) yönetimindeki 51 AS 425 plakalı TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kazada, sürücü İshak Erdoğan'ın yanısıra Müslimet Çiftçi(51), çocukları Ecren (6) ve Rübeyda Çiftçi (15) ile infaz ve koruma memuru Mehmet Kenan Altundal yaşamını yitirdi. Kazanın, Müslimet Çiftçi'nin eşi Remzi Çiftçi'nin, infaz ve koruma memuru Altundal'ın nezaretinde Akçakoca Yarı Açık Cezaevi'nden, Bozüyük Açık Cezaevi'ne götürüldükten sonra Düzce'ye dönüş yolunda meydana geldiği öğrenildi. Olay yerinde Sakarya İl Jandarma Komutanı Adnan Arslan ile Sakarya Emniyet Müdürü Ali Bilkay inceleme yaptı. Bilkay, kazanın ''U'' dönüşü yapan TIR'a otomobilin çarpması sonucu meydana geldiğini söyledi. Kaza sonrasında gözaltına alınan TIR sürücüsü Nazmi Kurt, sağlık kontrolü için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Kurt, yapılan kontrolün ardından jandarma karakoluna götürüldü.