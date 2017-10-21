TRAFİK KAZASINDA ÖLEN ÜNİVERSİTELİ GENÇ KIZLARIN CENAZELERİ ADLİ TIP'TAN ALINDI

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK /İstanbul DHA

Başakşehir\'de trafik kazası sonucu ölen üniversiteli 2 genç kızın cenazeleri Adli Tıp Kurumu\'ndan alındı.

Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir mevkiinde dün içinde bulundukları otomobilin TIR\'a çarpması sonucu hayatını kaybeden Gıda Teknolojisi Bölümü öğrencileri Merve Oruç ve Ezgi Teomete\'nin cenazeleri otopsi raporu için Adli Tıp Kurumu\'na getirildi. Burada işlemleri tamamlanan öğrencilerin cenazeleri ailelerine teslim edildi. Genç öğrencilerin, aynı araçta bulunan okul arkadaşları Alkan Dikmen ve Aylin Alkan ile birlikte okuldan çıkıp, eve gitmek için aynı otomobile bindikleri öğrenildi. Merve Oruç\'un cenazesi, İkitelli Cemevi\'ndeki cenaze töreninin ardından memleketi Tokat Reşadiye\'ye gönderileceği öğrenildi. Ezgi Teomete\'nin cenazesi ise Küçükçekmece Mezarlığı\'ndaki gasilhaneye götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Adli Tıp Kurumu\'ndan detay görüntü

-Merce ve Ezgi\'nin yakınlarından görüntü

-Ezgi\'nin gözyaşı döken yakınları

-Cenaze araçlarının çıkışlarından detaylar

-Merve ve Ezgi\'nin yakınlarıyla röportajlar

-Merve ve Ezgi\'nin fotoğrafları

-Genel görüntüler

