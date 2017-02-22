Trafik kazasında hayatını kaybeden Bulut Öncü için burs fonu kuruldu

Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), bir trafik kazasında hayatını kaybeden Bulut Öncü için burs fonu kurduğunu açıkladı. Öncü’nün ailesinin izniyle oluşturulan fon ile üniversiteli gençlere destek olunacak.

TOG’dan yapılan açıklama şöyle:

Gönüllümüz, bursiyerimiz, yönetim kurulu üyemiz, çalışma arkadaşımız, dostumuz Bulut Öncü’yü kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz.

Bulut, 2009 yılından bu yana TOG çatısı altında ve farklı zamanlarda, farklı sivil toplum kuruluşlarında aktif bir şekilde gönüllü faaliyetlere katıldı. Bulunduğu her ortamda katılımcılığı, demokrasi ve insan hakları kültürünü, gençlere olan inancını her zaman ön plana çıkardı. Toplumda dert edindiği tüm konularla ilgili farkındalık ve değişim yaratmak üzere mücadele etti.

TOG kurucuları, çalışanları, Bulut’un arkadaşları ve dostları olarak Bulut’u saygıyla, sevgiyle ve özlemle anıyoruz. Ailesinin de izni ve isteği ile oluşturduğumuz Bulut Öncü Burs Fonu'yla onun adını yaşatıyor ve üniversiteli gençlere destek oluyoruz.

Burs Bağış hesap bilgileri

Garanti Bankası Bağlarbaşı Şubesi

HESAP ALICI ADI SOYADI : Toplum Gönüllüleri Vakfı

HESAP NO: 422 - 6295477

IBAN NO : TR10 0006 2000 4220 0006 2954 77

Transferi gerçekleştirirken açıklamaya "Bulut Öncü Burs Fonu" yazmanız rica olunur.

Burs bağışını kredi kartına ya da hesaba düzenli ödeme talimatı vererek de yapabilirsiniz. Talimat konusunda bilgi almak için burs@tog.org.tr adresinden bize ulaşabilirsiniz.