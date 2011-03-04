-TRAFİK KAZASINDA 1 ASKER ŞEHİT OLDU KAHRAMANMARAŞ (A.A) - 03.03.2011 - Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1 asker şehit oldu, 4'ü asker 8 kişi yaralandı. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Göksun-Kayseri karayolunun 22. kilometresi Kayapınar mevkisinde, Onur Aşık'ın (26) kullandığı 34 VL 7452 plakalı otomobil yoldan çıkarak devrildi. Tahirbey Jandarma Karakol Komutanlığından bir jandarma ekibi, yaralanan otomobil sürücüsü Onur Aşık'ı çıkarmaya çalışırken Mehmet Dönmez (30) yönetimindeki 01 RT 565 plakalı otomobil, kaza yapan otomobile çarptı. Kazada, Astsubay Coşkun Peker, jandarma erler Sertaç Özdemir (21), Mehmet Altuntaş (21), Gökhan Tokalı (21), Harun Kahraman (21), sürücüler Mehmet Dönmez ve Onur Aşık ile kaza geçirenlere yardım etmek amacıyla çevre köyden olay yerine gelen Mehmet Karslı (77) ve oğlu Rasim Karslı yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Göksun Devlet hastanesine kaldırılan yaralılardan jandarma er Sertaç Özdemir, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi Göksun Devlet Hastanesinde sürüyor. Bu arada, Göksun İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hasan Erbağ ve Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, kaza yerinde incelemelerde bulundu. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.