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Yaşam

Trafik kazası: 6 ölü

Başkentte gerçekleşen trafik kazasında 6 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

24 Şubat 2009 02:00

Başkentteki trafik kazasında, 6 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü belirlenemeyen 06 BF 2116 plakalı araç, Ankara-Konya karayolu Gazi Hastanesi kavşağı altgeçidinde 06 M 7194 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçtan fırlayan bir kişi, 06 BL 9548 plakalı minibüsün altında kaldı.
Kazada, 6 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Yaralanan 3 kişi, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastaneleri’ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Ankara-Konya karayolu bir süre trafiğe kapandı.

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