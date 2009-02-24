Trafik kazası: 6 ölü

Başkentteki trafik kazasında, 6 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, sürücüsü belirlenemeyen 06 BF 2116 plakalı araç, Ankara-Konya karayolu Gazi Hastanesi kavşağı altgeçidinde 06 M 7194 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçtan fırlayan bir kişi, 06 BL 9548 plakalı minibüsün altında kaldı.

Kazada, 6 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.



Yaralanan 3 kişi, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastaneleri’ne kaldırıldı.



Kaza nedeniyle Ankara-Konya karayolu bir süre trafiğe kapandı.

