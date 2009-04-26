Trafik kazalarında 2 ölü, 1 yaralı

İzmir, Antalya ve Malatya'daki trafik kazalarında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İzmir'in Çiğli ilçesinde, Vasfi K. (22) yönetimindeki 35 AAS 35 plakalı otomobil, Anadolu Caddesi'nde, yolun karşısına geçmeye çalışan İsmet Hacıoğlu'na (49) çarptı. Yaralanan Hacıoğlu, kaldırıldığı Karşıyaka Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Antalya'nın Akseki ilçesinde, Nazmi Kaplan'ın (47) kullandığı 07 B 1187 plakalı traktör, Dutluca köyü yakınlarında şarampole devrildi. Traktörün altında kalan Kaplan, olay yerinde öldü.
Malatya'da, kent merkezine doğru seyreden polis memuru R.A. (36) idaresindeki motosiklet, İnönü Caddesi'nde, Z.A.T. (33) yönetimindeki 44 KN 496 plakalı otomobille çarpıştı. Ayağı kırılan polis memuru R.A, Malatya Devlet Hastanesine kaldırıldı.