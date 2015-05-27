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Dünya

Trafik kazalarına karşı 'şekerli' önlem

Bulgaristan'daki Yeni Zağara kentinin belediye başkanı, trafik kazaları için 'batıl inançlara dayalı' bir önlem alarak yollara şeker döktürdü

27 Mayıs 2015 19:35

Bulgaristan'ın güneydoğusundaki Yeni Zağara kentinin belediye başkanı Nikolay Grozev, bölgedeki ölümlü trafik kazalarının artması üzerine, sıradışı bir önlem alarak yollara şeker döktürdü.

Yeni Zağara'da kısa sürede meydana gelen üç trafik kazasında dört kişi ölmesi, altı kişinin ise ağır yaralanması üzerine "batıl inanışlara dayalı önlemler" almaya karar veren Belediye Başkanı Grozev, belediye görevlilerine talimat vererek bölgedeki karayollarında 50 kilogram şeker serptirdi.

Konuyla ilgili basına açıklama yapan Grozev, "Şekerin kristalleri antik çağlardan beri kötülüklere karşı yardım eder diye inanılır. Eskiden de bebek beşiğindeki bezlerin arasına kötü güçlere karşı şeker parçası konurmuş" dedi.

Belediye Başkanı Grozev, şehrin çevre yollarına dökülen şekerin bedelinin belediye kasasından karşılandığını belirtti. Grozev, kararı belediyenin resmi internet sitesinde de yayımladı ve halktan gelen soruları yanıtlamaya çalıştı.

Yerel basında geniş yer bulan uygulamanın ülkenin resmi dini olan Hristiyanlık öncesi dönemi andırdığı yorumu yapıldı.

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şekerbulgaristantrafik kazalarıNikolay Grozev

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