Trafik kazaları yüzde 5, kazalarda ölü sayısı yüzde 18 azaldı

Türkiye'de 2019 yılında bir önceki yıla göre trafikteki motorlu kara taşıtı sayısı yüzde 1,3 artarken, toplam kaza sayısı yüzde 5, ölümlü yaralanmalı kaza sayısı yüzde 6,2, maddi hasarlı kaza sayısı yüzde 4,8, toplam ölü sayısı yüzde 18, yaralı sayısı ise yüzde 7,8 azaldı.

1.1 milyon kaza oldu

Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre 2019 yılında toplam 1 milyon 168 bin 144 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 993 bin 248 adedi maddi hasarlı, 174 bin 896 adedi ise ölümlü yaralanmalı trafik kazası. Yıl içerisinde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 75,9'u yerleşim yeri içinde yüzde 24,1'i ise yerleşim yeri dışında meydana geldi.

Türkiye'de 2019 yılında meydana gelen 174 bin 896 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası sonucunda 2 bin 524 kişi kaza yerinde, 2 bin 949 kişi ise yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra kazanın sebep ve tesiriyle 30 gün içinde hayatını kaybetti. Ölümlerin yüzde 47,5'i, yaralanmaların yüzde 68,1'i yerleşim yeri içinde gerçekleşirken ölümlerin yüzde 52,5'i yaralanmaların ise yüzde 31,9'u yerleşim yeri dışında oldu.

Trafik kazalarında ölen kişilerin yüzde 42,7'si sürücü, yüzde 34,1'i yolcu, yüzde 23,2'si ise yaya.

Trafik kazalarında kusurların yüzde 88'inin sürücü, yüzde 8,2'sinin yaya, yüzde 2'inin taşıt, yüzde 1,3'ünün yolcu ve yüzde 0,5'inin yol kaynaklı olduğu görüldü.

Ölümlü yaralanmalı kazalar en fazla Ağustos en az Şubat ayında

Türkiye'de 2019 yılında meydana gelen 174 bin 896 ölümlü yaralanmalı kazanın aylara göre dağılımına bakıldığında Ağustos ayı yüzde 10,5 pay ile en fazla kazanın meydana geldiği ay olurken Şubat ayı yüzde 5,8 pay ile en az kazanın meydana geldiği ay oldu. Haftanın günlerine göre bakıldığında ise ölümlü yaralanmalı kazaların yüzde 14,8 pay ile en fazla Cuma günü ve yüzde 13,9 pay ile en az Çarşamba günü gerçekleştiği görüldü.