-TRAFİK KAZALARI: 4 ÖLÜ, 2 YARALI ANKARA (A.A) - 31.07.2010 - Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Eskişehir'de, Hüseyin Çelik idaresindeki 26 AT 1293 plakalı kamyonet, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bisiklet süren Melisa Dedeler'e (9) çarptı. Dedeler olay yerinde öldü. Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, Emre Turan Uysal yönetimindeki 45 RT 373 plakalı otomobil Hastane yolu Ilıca Kavşağı'nda, Ahmet Yıldız'ın kullandığı 07 UC 649 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, 07 UC 649 plakalı otomobilde bulunan Süleyman Müderris (30) hayatını kaybetti. Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, Ali Alp yönetimde 63 EF 366 plakalı minibüs, İstasyon Mahallesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen Mehmet İşgören'e (10) çarptı. Ağır yaralanan İşgören, kaldırıldığı Ergani Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı. Şanlıurfa-Akçakale karayolunun 25. kilometresinde İsmail Tamer (70) yönetimindeki 80 KY 866 plakalı otomobil, tahliye kanalına devrildi. Kazada yaralananlardan Ayşe Tamer hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti, İsmail Tamer ise Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Antalya'nın Demre ilçesinde, Onur Kınacı'nın (22) kullandığı 07 Z 5515 plakalı motosiklet, Sülüklü Plajı yolunda karşıdan gelen Ramazan Yaka'nın kullandığı 07 FT 814 plakalı otomobile çarptı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.