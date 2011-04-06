Trafik cezasını ödemeyenlere yüksek faiz

T24 - Trafik cezalarının geç ödenmesi halinde uygulanan faizler artırıldı. Buna göre, halihazırda aylık yüzde 1.40 olan gecikme faizi yüzde 5'e çıkarıldı. Trafik cezasını peşin ödeyene yüzde 25'lik indirim uygulaması ise devam edecek.

İçişleri Bakanlığı Karayolları Trafik Kanunu Hükümleri Gereğince Uygulanan İdari Para Cezalarının Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar ile Kullanılacak Alındılar, Tutanaklar ve Defterler Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğe göre, ilgilinin rıza göstermesi halinde idari para cezası derhal tahsil edilecek. Trafik idari para cezası karar tutanağında yazılı idari para cezaları muhasebe yetkilisi mutemetlerine, vergi dairelerine veya Maliye Bakanlığınca tahsile yetkili kılınan bankalar ile PTT idaresine ödenebilecek.

İdari para cezasını kanun yoluna başvurmadan önce ödeyen kişiden bunun dörtte üçü tahsil edilecek. Peşin ödeme, kişinin bu karara karşı kanun yoluna başvurma hakkını etkilemeyecek.



Taksitle ödenebilecek

Kişinin ekonomik durumunun müsait olmaması halinde idari para cezasının, ilk taksidinin peşin ödenmesi koşuluyla, bir ay içerisinde vergi dairesine müracaat edilmesi halinde, bir yıl içinde ve dört eşit taksit halinde ödenebileceğine ilgili vergi dairesince karar verilebilecek.

Taksitlerin zamanında ve tam olarak ödenmemesi halinde idari para cezasının kalan kısmının tamamı tahsil edilecek.

Trafik idari para cezalarını tahsil eden banka veya PTT idaresi, Maliye Bakanlığınca tespit edilen süre içinde, Maliye Bakanlığının ilgili birimine elektronik ortamda bilgi vermek zorunda olacak.

Banka veya PTT ile yapılan ödemelerde paranın bankaya veya PTT'ye yatırıldığı tarih ödeme tarihi sayılacak.

PTT veya bankalar aracılığıyla yapılacak idari para cezası tahsilatında, ilgili kanunlarda ve Maliye Bakanlığı koordinasyonuyla yapılacak protokollerde yer alan hükümler dikkate alınacak.



Cezalar 1 ay içinde ödenecek

Trafik idari para cezaları yetkili memurlarca derhal tahsil edilecek. Ödeme derhal yapılmadığı takdirde, para cezalarının, tutanağın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenmesi gerekecek. Bir ay içinde ödenmeyen cezalar için her ay yüzde 5 faiz uygulanacak.

Aylık faizin hesaplanmasında ay kesirleri tam ay olarak dikkate alınacak. Bu suretle bulunacak tutar cezanın iki katını geçemeyecek.

Süresinde ödenmeyen ve kesinleşen idari para cezaları, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilecek.

Trafik idari para cezası karar tutanağına karşı, kararın tebliği tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde sulh ceza mahkemesine itiraz için başvurulabilecek. Bu süre içinde başvurunun yapılmamış olması halinde idari para cezası kesinleşecek.

İdari yaptırım kararının verildiği işlem kapsamında aynı kişi ile ilgili olarak idari yargının görev alanına giren kararların da verilmiş olması halinde, idari yaptırım kararına ilişkin hukuka aykırılık iddiaları bu işlemin iptali talebiyle birlikte idari yargı mercinde görülecek.

Yönetmelikle 27 Ocak 1989 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Trafik Para Cezalarının Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Esas ve Usuller ile Kullanılacak Belgeler Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.

Trafik idari para cezası karar tutanaklarındaki bilgilerin Maliye Bakanlığına elektronik sistemle aktarılmasına 1 Temmuz 2011'e kadar başlanacak.



