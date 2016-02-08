Trafik cezasına kızdı, traktörle radarı ezdi!

Edirne’de alkollü araç kullandığı gerekçesiyle polis ekiplerince ehliyetine el konularak para cezası kesilen 19 yaşındaki Hüseyin Sarpen, iddiaya göre radar cezası da gelince plakasını gizlediği traktörle faaliyete geçmeyen kule radar cihazının üzerinden geçti. Sarpen hakkında iki kamu malına zarar vermek suçundan soruşturma açıldı.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Engin Özmen’in haberine göre Edirne’nin Lalapaşa İlçesi’nde ailesiyle birlikte çiftçilik yapan Hüseyin Sarpen, geçtiğimiz hafta kullandığı 22 AS 146 plakalı otomobille Kıyık Caddesi’nde araçla yol kenarında hız kontrolü yapan trafik ekiplerinin radarına girdi.

189 liralık ceza makbuzu adresine gelen Sarpen, dün gece 01.30 sıralarında alkollü araç kullandığı gerekçesiyle ihbar üzerine durduruldu. Polis ekiplerince ehliyetine el konulan Sarpen’e idari para cezası uygulandı. Buna öfkelenen Hüseyin Sarpen, Lalapaşa İlçesi’nde bir süre alkol aldıktan sonra traktörünün 22 HR 601 sayılı plakasını gizleyip sabah 05.01 sıralarında Kıyık Caddesi’ne geldi. Burada henüz faaliyete geçmeyen ancak kendisine ceza kesen radar zannettiği Trafik Elektronik Denetleme Sistemindeki (TEDES) kule radarın traktörle üzerinden geçti. Kullanılmaz hale gelen radarın yıkıldığının fark edilmesi üzerine polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.

Polis ekipleri plakası gizlenen traktör sürücüsünün fotoğrafıyla inceleme yaparak, sürücünün Hüseyin Sarpen olduğunu tespit etti. Lalapaşa İlçesi’nde yakalanan Sarpen ifadesi için Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ne getirildi. Burada kule radar cihazının üzerinden geçtiğini itiraf etti. Radar cihazını ezdiği traktörde polis ekiplerince incelemeye alındı. Traktör üzerinde radar cihazının parçaları tespit edildi. Hakkında ‘kamu malına zarar vermek’ suçundan soruşturma açılan Sarpen, gelen radar cezasına kızdığını için kule radarı ezdiğini ifade ederek, "Eve gelen radar cezasına kızınca traktörle üzerinden geçtim. Ama pişmanım, biraz alkol almıştım" dedi.

Polis ekiplerince yapılan incelemede daha öncede 6 kez radara girdiği tespit edilen Hüseyin Sarpen’e en son 189 lira idari para cezası kesildiğini belirledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Sarpen serbest bırakıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, Sarpen’in ezdiği radar cihazının yaklaşık 250 bin lira değerinde olduğu bildirildi. Edirne Emniyet Müdürlüğü’nce kentte hız ve kırmızı ışık denetimi yapacak 15 kadar kule radar cihazı kuruldu. Ancak test aşamasındaki sistem henüz devreye alınmadı.