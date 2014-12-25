Trafik cezası ve vergi borçları için son 7 gün

Trafik para cezası ve vergi borcu olanlar dikkat! Torba yasanın getirdiği yapılandırma fırsatından yararlanmak için sadece 7 gün kaldı. Faiz yükünden kurtularak borçlarını ödemek isteyenlerin elini çabuk tutması gerekiyor.

Borcunu yapılandırarak peşin ya da taksitle ödemek isteyenler, 31 Aralık'ı kaçırmamalı. Motorlu Taşıtlar Vergisi, emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi ile trafik cezası ve üniversite harç kredisi borçlarını yapılandırmak isteyenlerin 31 Aralık günü mesai bitimine kadar süresi bulunuyor.

Nasıl başvurulacak?

Motorlu Taşıtlar Vergisi ve trafik para cezası borçları için Gelir İdaresi'nin internet adresi www. gib.gov.tr üzerinden internet aracılığıyla, bağlı bulunulan vergi dairesine şahsen ya da posta yoluyla başvurulabiliyor.

Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisi borçları için ise başvuru adresi belediyeler... Yetkililer, borçluların bir sıkıntı yaşamamaları için başvurularını son güne bırakmamalarını öneriyor.

Vergi ve trafik para cezası borcunu yapılandırmak için başvuranlar, peşin, ya da ikişer aylık dönemler halinde 6, 9, 12, 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini seçecek. 6 taksitte 12 ayda yapılacak ödemelerde 1.05, 9 taksitte 18 ayda yapılacak ödemelerde 1.07, 12 taksitte 24 ayda yapılacak ödemelerde 1.10, 18 taksitte 36 ayda yapılacak ödemelerde ise 1.15 katsayısı esas alınacak.

Peşin ödemelerde borcun tamamı, taksitli ödemelerde de ilk taksit 2 Şubat'ta yatırılacak.