Trafik cezası artık 'cep'te

Gelir İdaresi Başkanlığının mükelleflere cep telefonuyla vergi hizmeti verilmesine dönük ''Kısa Mesaj Bilgilendirme Servisi'' devreye girdi.



Yeni uygulama için önce Turcell, Vodafone ve Avea ile ayrı ayrı protokol imzalandı. Daha sonra da, sistemin işleyişini kontrol amacıyla pilot uygulama niteliğinde bir deneme dönemi geçirildi.



Bu dönemde işleyişte hiçbir sorunla karşılaşılmaması üzerine de Gelir İdaresi Başkanlığı, yeni sistemin yurt çapında bir tanıtım kampanyasıyla tam olarak devreye sokulması kararını aldı. Buna ilişkin broşür ve afişler hazırlanarak, Vergi Dairesi Başkanlıkları ve Defterdarlıklara gönderildi.



Böylece Başkanlıkta üretilen bilgilerin kamuoyuna daha hızlı ulaştırılması, veri dağıtım çeşitliliğinin arttırılması ve insan gücü ile kaynak kullanımında tasarruf sağlanması amaçlandı.



1189 Vergi hattı



Gelir İdaresinin Kısa Mesaj Bilgilendirme Servisinde her 3 GSM operatörünce de bilgilendirme ve sorgulama için ''1189'' hattı kullanılıyor.

Yeni sistemle vatandaşlara halen 4 ayrı hizmet veriliyor. Bu hizmetlerle sistemden faydalanma yöntemleri şöyle:



-Haber Bildirim Aboneliği: Bu sistemde, kullanıcılara, vergi uygulamaları ile ilgili beyanname verme süresinin uzatılması, vergi dairelerinin hafta sonu açık tutulması gibi her türlü güncel bilginin ve mevzuat değişikliğinin anlık olarak iletilmesi öngörülüyor.



Bu hizmetten yararlanmak isteyenler, cep telefonunun mesaj bölümüne ''ABONE HABER'' yazıp 1189'a gönderecek. GSM operatörleri buna ''Başarıyla abone oldunuz. Haber başına 2 kontör ücretlenir. Ayda en fazla 30 mesaj. Abonelikten çıkmak isterseniz İPTAL HABER yazıp 1189'a gönderiniz. MH: 444 0 189'' şeklinde yanıt verecek.



-Motorlu taşıtlar vergisi borcu sorgulama: Bu hizmette aracın plaka numarası ve tescil tarihi ile araç sahibinin TC kimlik numarası gerekiyor. Sorgulama için aralarında boşluk bırakarak ''MTV Plaka No, Araç Tescil Tarihi, TC Kimlik numarası'' yazılarak, 1189'a mesaj atılacak.

GSM operatöründen kişinin vergi ödemelerine göre örneğin ''2008/1-2 2007/1-2'e ait toplam borcunuz...... YTL'dir. Ayrıntı için MTV AYRINTI yazın 1189'a gönderiniz. (en fazla 4 SMS)'' şeklinde bir yanıt gelecek.

Vatandaş ayrıntılı bilgi istiyorsa bu defa ''MTV AYRINTI'' yazıp 1189'a mesaj atacak. GSM operatöründen de kendisine yine mesaj yoluyla ''2008/2 için.... YTL, 2008/1 için..... YTL, 2007/2 için...... YTL, 2007/1 için......YTL borcunuz vardır'' şeklinde, ayrıntılı borç dökümü bilgisi iletilecek.



Motorlu taşıtlar vergisi sorgulama hizmeti karşılığında abonelerden 2 SMS/4 kontör, ayrıntılı sorgulama için de 5 SMS/10 kontör karşılığı ücret alınacak.

-Motorlu taşıtlar vergisi miktarı hesaplama: Araç sahipleri, motorlu taşıtlar vergisi ödeme döneminde yine kısa mesaj yoluyla, aracının vergi tutarını öğrenebilecek. Bunun için cep telefonunun mesaj bölümüne ''MTV ARAÇ PLAKASI'' yazılarak, 1189'a mesaj gönderilecek. Buna da ''....yılı Ocak ve Temmuz ayı taksitlerinizin her biri.... YTL'dir'' yanıtı verilecek.

Motorlu taşıt vergisi hesaplama hizmetinin karşılığı da 2 SMS/4 kontör olacak.

-Trafik para cezası borcu sorgulama: Trafik cezası olup olmadığını öğrenmek isteyen araç sahipleri, bu defa mesajın başına ''TPC'' yazacak. Plaka numarası, araç tescil tarihi ve TC kimlik numarasını da buna ilave ederek, 1189'a gönderecek.



Örneğin bu şekilde düzenlenen (TPC 06GIB89 31012007 12345678912) trafik para cezası sorgu mesajına ''... cezadan toplam TPC borcunuz......YTL'dir. Ayrıntı için TPC AYRINTI yazıp 1189'a gönderiniz. (En fazla 4 SMS)'' diye yanıt verilecek.



Taşıt sahibi, ayrıntı istiyorsa, ''TPC AYRINTI'' yazarak, 1189'a mesaj atacak. GSM operatörlerinin buna yanıtı da, ''.....tarihli.....YTL cezanızın son ödeme tarihi.....dir. .....tarihti.....YTL cezanızın son ödeme tarihi.....dir'' olacak.



Trafik para cezası sorgulama için abonelerden 2 SMS/4 kontör, ayrıntılı sorgulama için de 5 SMS/10 kontör'' ücret alınacak.



Bu arada gerek motorlu taşıtlar vergisinde, gerekse trafik para cezalarında ayrıntılı sorgulamalar için en fazla 4 SMS gönderilebilecek.



Vergi borcu yoktur yazısı da alınabilecek



Gelir İdaresi Başkanlığı, önümüzdeki dönemde SMS yoluyla gerçekleştirilen vergi hizmetlerini yaygınlaştıracak.



Buna ilişkin yazılımların ardından mükellefler ''vergi borcu yoktur'' ve ''mükellefiyet'' yazısını da SMS aracılığıyla alabilecek. Aynı yöntemle vergi levhası tasdiki yapılabilecek. Vatandaşlar, haklarında yurt dışına çıkış yasağı bulunup bulunmadığını da kısa mesaj yoluyla kontrol edebilecek.



Bu arada yetkililer, GSM operatörlerinin geliştirecekleri paket programlar ile önümüzdeki yıllarda belediyelerin tahsil ettiği emlak vergilerinin de cep mesajlarıyla öğrenilmesinin mümkün olabileceğini ifade ediyor.



Halen Finlandiya ve Güney Kore'de SMS'ler yoluyla vergi hizmeti verildiğine dikkat çeken bir Maliye Bakanlığı yetkilisi, Türkiye'de de bu sistemin devreye girmesiyle vatandaşa çok daha kolay ulaşabileceklerini belirtti. Halen motorlu taşıtlar vergisinin yılda ortalama yüzde 70'inin tahsil edildiğini kaydeden Maliye Bakanlığı yetkilisi, ''SMS'ler kanalıyla bu oranın yükselmesini bekliyoruz. Aynı şekilde vatandaşa, trafik para cezası mı kesilmiş, bilmiyorsa bile onu öğrenebilecek. Diğer birçok vergi hizmetini de cep telefonları kanalıyla alabilecek'' dedi.