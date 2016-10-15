Trafik cezalarına isyan eden otobüs şoförü yolcuları indirerek eylem yaptı!

Giresun'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsünün şoförü, Trafik Elektronik Denetleme Sisteminden (TEDES) yediği trafik cezaları gerekçe göstererek Amasya'da yolcuları indirip eylem yaptı.

Son 1 yılda hız sınırı ihlal etmekten yediği trafik cezaları nedeniyle Samsun- İstanbul karayolunun Merzifon TEDES hız kontrol bölgesinde otobüsü durdurarak yolcuları indiren Mevlüt Top'un yolu trafiğe kapamasına trafik polisleri izin vermedi. TEDES nedeniyle kısa sürede yediği cezalar için çözüm isteyen Top'a otobüsteki yolcular da destek verdi.

Sol Haber Portalı’nda yer alan habere göre, Mevlüt Top, yaptığı açıklamada "Bir dakika arayla peş peşe yediğim cezalar var, ben kazancımı bu cezalara yatırmaya başladım. Son 1 yıl içinde TEDES yüzünden ödediğim trafik cezası 13 bin lira. Ben 30 yıllık şoförüm son bir yılda yediğim cezayı, meslek hayatım boyunca yemedim. Bu soruna artık bir çözüm istiyoruz. İsyan ettim artık, dayanamıyorum" dedi.

Polisler 1 saat süren uğraşın ardından şoförü ikna etti, yolculuk devam etti.