-TRAFİK CEZALARINA AYLIK YÜZDE 5 FAİZ ANKARA (A.A) - 06.04.2011 - Trafik cezalarının tahsil ve takibi yönetmeliğine göre, trafik idari para cezaları yetkili memurlarca derhal tahsil edilecek. Ödeme derhal yapılmadığı takdirde, para cezalarının, tutanağın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenmesi gerekecek. Bir ay içinde ödenmeyen cezalar için her ay yüzde 5 faiz uygulanacak. İçişleri Bakanlığı Karayolları Trafik Kanunu Hükümleri Gereğince Uygulanan İdari Para Cezalarının Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar ile Kullanılacak Alındılar, Tutanaklar ve Defterler Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik, Karayolları Trafik Kanunu'nda belirtilen hükümlere aykırı hareket edenler hakkında düzenlenecek cumhuriyet savcılığına sevk tutanağı, trafik idari para cezası karar tutanağı ile bu idari para cezalarının tahsilatı sırasında düzenlenecek trafik para cezası muhasebe yetkilisi mutemedi alındısının şeklini, içeriğini, teminini ve kullanma esaslarını, para cezalarının tahsilinde ve takibinde uygulanacak usul ve esasları, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı personeli ile Ulaştırma Bakanlığının ve Karayolları Genel Müdürlüğünün ilgili birimlerinin merkez, bölge il ve ilçe kuruluşlarında görevli ve yetkili kılınmış personelinden alındı ve tutanak düzenleyeceklerin niteliklerini, yetki sınırlarını, hangi hallerde hangi belge ve tutanakları düzenleyeceklerini, koordinasyon ve işbirliği esaslarını belirliyor. Yönetmelikle, para cezalarının ödenmesinde takip edilecek usul ve esaslar ile para cezalarının ödenebileceği yerler ve işlemler, para cezalarının ödenme süresi, başvuru yolu da belirlendi. İlgilinin rıza göstermesi halinde idari para cezası derhal tahsil edilecek. Trafik idari para cezası karar tutanağında yazılı idari para cezaları muhasebe yetkilisi mutemetlerine, vergi dairelerine veya Maliye Bakanlığınca tahsile yetkili kılınan bankalar ile PTT idaresine ödenebilecek. İdari para cezasını kanun yoluna başvurmadan önce ödeyen kişiden bunun dörtte üçü tahsil edilecek. Peşin ödeme, kişinin bu karara karşı kanun yoluna başvurma hakkını etkilemeyecek. Kişinin ekonomik durumunun müsait olmaması halinde idari para cezasının, ilk taksidinin peşin ödenmesi koşuluyla, bir ay içerisinde vergi dairesine müracaat edilmesi halinde, bir yıl içinde ve dört eşit taksit halinde ödenebileceğine ilgili vergi dairesince karar verilebilecek. Taksitlerin zamanında ve tam olarak ödenmemesi halinde idari para cezasının kalan kısmının tamamı tahsil edilecek. Trafik idari para cezalarını tahsil eden banka veya PTT idaresi, Maliye Bakanlığınca tespit edilen süre içinde, Maliye Bakanlığının ilgili birimine elektronik ortamda bilgi vermek zorunda olacak. Banka veya PTT ile yapılan ödemelerde paranın bankaya veya PTT'ye yatırıldığı tarih ödeme tarihi sayılacak. PTT veya bankalar aracılığıyla yapılacak idari para cezası tahsilatında, ilgili kanunlarda ve Maliye Bakanlığı koordinasyonuyla yapılacak protokollerde yer alan hükümler dikkate alınacak. -CEZALAR 1 AY İÇİNDE ÖDENECEK- Trafik idari para cezaları yetkili memurlarca derhal tahsil edilecek. Ödeme derhal yapılmadığı takdirde, para cezalarının, tutanağın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenmesi gerekecek. Bir ay içinde ödenmeyen cezalar için her ay yüzde 5 faiz uygulanacak. Aylık faizin hesaplanmasında ay kesirleri tam ay olarak dikkate alınacak. Bu suretle bulunacak tutar cezanın iki katını geçemeyecek. Süresinde ödenmeyen ve kesinleşen idari para cezaları, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilecek. Trafik idari para cezası karar tutanağına karşı, kararın tebliği tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde sulh ceza mahkemesine itiraz için başvurulabilecek. Bu süre içinde başvurunun yapılmamış olması halinde idari para cezası kesinleşecek. İdari yaptırım kararının verildiği işlem kapsamında aynı kişi ile ilgili olarak idari yargının görev alanına giren kararların da verilmiş olması halinde, idari yaptırım kararına ilişkin hukuka aykırılık iddiaları bu işlemin iptali talebiyle birlikte idari yargı mercinde görülecek. Yönetmelikle 27 Ocak 1989 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Trafik Para Cezalarının Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Esas ve Usuller ile Kullanılacak Belgeler Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırıldı. Trafik idari para cezası karar tutanaklarındaki bilgilerin Maliye Bakanlığına elektronik sistemle aktarılmasına 1 Temmuz 2011'e kadar başlanacak. Trafik idari para cezası karar tutanaklarındaki bilgilerin Maliye Bakanlığına elektronik sistemle aktarılmasına başlanıncaya kadar, bu tutanaklar birer nüsha fazla düzenlenecek ve trafik idari para cezasının kesinleşmesini müteakiben trafik idari para cezası karar tutanağı sevk listesine kaydedilerek, yedi iş günü içinde Maliye Bakanlığının tutanağın düzenlendiği yerde belirlemiş olduğu birime veya kuruma takip ve tahsili için gönderilecek. İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca belirlenecek tarihe kadar, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce basımı yapılmış olan, trafik para cezası muhasebe yetkilisi mutemedi alındıları, trafik idari para cezası karar tutanakları ve cumhuriyet savcılığına sevk tutanaklarının kullanımına devam edilecek.