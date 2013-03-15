Trafik cezaları e-posta olarak gelecek

Emniyet Genel Müdürlüğü, trafik cezalarının, elektronik ortamda yazılarak e-posta yoluyla sürücülere bildirileceği sisteme geçiş için çalışma başlattı.

Emniyet Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, mevcut uygulamada trafik kuralı ihlali nedeniyle sürücülere yazılan cezalar, sürücünün en son beyan ettiği adrese gönderiliyor.

Kesilen ceza makbuzlarının bulunduğu posta, sürücüye adresinde ulaşılamaması durumunda muhtarlığa, muhtarlığın da kabul etmemesi halinde emniyet müdürlüklerine bırakılıyor. Bu nedenle cezadan haberi olmayan birçok sürücünün, zamanında ödeme yapmadığı için de borcu iki katına çıkabiliyor.

Sürücü, daha sonra araç muayene istasyonları ve araç devir teslimlerinde haberdar olduğu trafik cezalarını cezasıyla ödeyerek mağdur olabiliyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü, hem sürücülerin yaşadığı bu mağduriyetin önüne geçmek hem de polisin iş yükünü hafifletmek amacıyla yeni bir düzenleme için çalışma başlattı.



Cezalar, elektronik ortamda yazılacak



Henüz taslak halindeki düzenlemeye göre, polis bundan sonra trafik cezalarını elektronik ortamda yazacak. Böylece, kağıtlara yazılan ve daha sonra vergi dairelerinde tek tek sisteme girilen cezalar, anında elektronik sisteme aktarılmış olacak.

Trafik denetimlerinde bilgisayar ortamında yazılacak cezalar, sürücülere de e-posta yoluyla ulaştırılacak. Cezalara ilişkin makbuzlar, posta sahibi tarafından 5 gün içinde açılmış olmasa da bildirilmiş sayılacak.

Bu şekilde postadan kaynaklanan sıkıntıların aşılması planlanırken, polis de büyük bir iş yükünden kurtulmuş olacak.



36 milyon liralık tasarruf sağlanacak



Yılda ortalama 6 milyon trafik cezası yazan polis, bu sisteme göre hem zaman hem de maddi anlamda büyük tasarruf sağlamış olacak. Her posta için 6 lira ödeme yapılan mevcut sisteme göre, 36 milyon liralık tasarruf sağlanmış olacak.