Trafik canavarından limuzin de kurtaramadı

Kırkağaç ilçesinde, şerit ihlali yapan bir otomobilin karşıdan gelen limuzinle çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, İzmir- İstanbul karayolunun Gelenbe Rampası'nda bugün saat 08.30'da meydana geldi. Sakarya'dan İzmir'e giden 28 yaşındaki Oğuzhan Diler'in yönetimindeki 54 ZC 236 plakalı otomobil, Kırkağaç İlçesi'ne bağlı Gelenbe Beldesi yakınlarında aşırı hız nedeniyle kontrolden çıktı. Savrulan otomobil karşıdan gelen 35 VP 128 plakalı limuzinle kafa kafaya çarpıştı.

Kazada, otomobildeki 72 yaşındaki Mustafa Apaçık ile kimliği henüz belirlenemeyen limuzin şoförü yaşamını kaybetti. Otomobil sürücüsü Oğuzhan Diler ile yanındaki 26 yaşındaki Orhan Yangın ise yaralandı. Yaralılar, yoldan geçen diğer araç sürücülerinin çağırdığı ambulansla Akhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralılardan Yangın, Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi, Diler ise Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma ve savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otomobildeki Mustafa Apaçık ile kimliği belirlenemeyen limuzinin şoförünün cesetleri Kırkağaç Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.