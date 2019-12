Trafik canavarı annenin 4 çocuğunu birden aldı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kamyonla minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi öldü, 14 kişi yaralandı. Ölenlerden dördü, kendisi de minibüste bulunan bir annenin dört çocuğuydu.



Sakarya’nın Akyazı İlçesi'nden geçen D-650 Karayolu karayolunda kırmızı ışıkta beklememek için viraja hızlı giren tavuk yemi yüklü kamyon, minibüsün üzerine devrildi. Kazada 4'ü çocuk 5 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı. Araç içerisinde sıkışan ve acı içerisinde feryat eden çocukları itfaiye ve çevredekiler kurtardı.



Kaza, saat 09.30 sıralarında Akyazı Ormanköy kavşağında meydana geldi. Ahmet Bayram yönetimindeki 54 HR 695 plakalı tavuk yemi yüklü kamyon ile D-650 Karayolu'ndan Akyazı'ya gitmek üzere Ormanköy kavşağından hızla giriş yapınca, Akyazı Kuzuluk'dan İstanbul'a giden Bayram Ata'nın kullandığı 54 HE 441 plakalı minibüsün üzerine devrildi. İçinde çok sayıda yolcunun bulunduğu midibüste bulunanlar sıkıştı. Can pazarı yaşanan minibüste 5 kişi öldü. İstanbul'a gitmek üzere olduğu belirlenen minibüste 12 yaşındaki Büşra Hanım Ayvaz, 20 yaşındaki ablasıyla birlikte sıkıştığı yerde kurtarılıncaya kadar acı içinde çığlık attı.



Kaza sırasında iki kardeşin babası çığlıklar atan çocuklarını görünce onların yanına gitmek istedi. Jandarmalar tarafından engellenen baba, “Evlatlarım içeride. Bunlar benim çocuklarım” diye bağırarak engellenmesine karşı çıktı. İki kardeş daha sonra sıkıştıkları yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.



Ölenlerden dördü kardeş



Kazada ölen 5 kişinin cesetleri Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri tarafından çıkartıldı. Kimlik tesbitleri ardından ölen 4 kişinin Akyazı'ya bağlı Alaağaç Köyü'nde oturan ve yakınlarını ziyaret için İstanbul'a gitmek üzere minibüse bindikleri anlaşılan ve hepsi kardeş olan yaşları 4- 16 arasında değişen Ali, Abdulkerim, Rabiya ve Zekeriye Doğan olduğu anlaşıldı.



Çocukların anneleri Hatice Doğan ile diğer kardeşleri Büşra Doğan, Fatma Hanım Ayvas ve Büşra Hanım Ayvaz, Hatice Doğan, Ahmet Bayram Asan ve kimliği belirlenemeyen 1 kişinin tedavisi ın Adapazarı Toyotasa Hastanesi'nde sürüyor.



Çocuklarının üzerine kapanmış



Sakarya'nın Akyazı İlçesi'nde bu sabah meydana gelen 4’ü kardeş 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan kaza yerine giden itfaiye ekipleri yaralı olarak kurtarılan anneyi, can veren 4 çocuğunun üzerine kapanmış olarak buldu.



D-650 Karayolu'nda can pazarının yaşanmasına neden olan feci kazada çocukları 3 yaşındaki Abdülkerim, 4 yaşındaki Muhammet Ali, 6 yaşındaki Zehra ve 10 yaşındaki Rabia'yı kaybeden Doğan ailesinin Akyazı’nın Alaağaç Köyü'ndeki evlerine acı düştü. Acı haberi öğrenen ve 4 çocuğunu kaybeden baba Hüseyin Doğan hastaneye koşarken yakınları tarafından güçlükle sakinleştirilebildi.



Kazada anne Hatice Doğan'ın kamyonu gördüğünde yanında bulunan çocuklarının üzerine kapanarak onları korumak istediği ortaya çıktı. Talihsiz kadın can veren çocuklarının üzerinden alındı.



Acı haberin düştüğü Doğan ailesinin Alaağaç Köyü'nde oturan amcası Ahmet Doğan 4 çocuğunu kaybeden anne Hatice Doğan'ın sömestr tatili olması nedeniyle İstanbul Kartal'da oturan akrabalarının yanına gitmek üzere Akyazı'dan ayrıldıklarını söyledi. Kaza ardından tanker şoförü jandarma tarafından gözaltına alınırken, kazada ölen 4 küçük kardeş bugün ikindi saatinde kılınan namaz ardından Akyazı'da toprağa verildi.



Görgü tanıkları, yem yüklü kamyon sürücüsünün yeşil ışığı yakalamak amacıyla aşırı hız yapıp viraja hızlı girdiğini ileri sürdü.