Trafik canavarı 24 saatte 14 can aldı

Yurt genelindeki trafik kazalarında 14 kişi öldü, 57 kişi yaralandı.

AA muhabirinin derlemelerine göre, saat 18.00 itibarıyla son 24 saatte meydana gelen trafik kazaları şöyle:

Konya'da, Muzaffer Kayar (25) idaresindeki 35 AE 5322 plakalı otomobil, Konya-Aksaray kara yolunun 60. kilometresinde devrildi. Sürücü Muzaffer Kayar ile eşi Zeynep (22) ve babası Kumandan Kayar (49) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 2 kişi, ambulanslarla Konya Numune Hastanesine kaldırıldı.

Erzincan'dan Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine gelmekte olan Süleyman Düzgün'ün (57) kullandığı 61 EC 930 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Deredolu beldesi köprü korkuluklarına çarptı. Kazada, otomobilde bulunan Vildanur Tunç (25) olay yerinde, Hanife Düzgün (54) kaldırıldığı Erzincan Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi. Yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinden Ilgaz yönüne giden Ersin Taşkan (26) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen tır, Çörekçiler mevkisinde, Hüseyin Aydın (65) idaresindeki 34 NZY 16 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Hüseyin Aydın ile Refika Aydın (69) hayatını kaybetti.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Hasan Yılmaz yönetimindeki 11 EA 837 plakalı otomobil Pazaryeri-Bursa kara yolunun 3. kilometresinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında Fatma Yılmaz (60) olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.

TEM Otoyolu Kavacık Kavşağı'nda İmam Ali Akbaba'nın kullandığı 34 DZ 1034 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle Beykoz Kavacık Kavşağı'nda kontrolden çıkarak yol kenarındaki yön tabelalarına çarptı. Kazada, sürücü Akbaba olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde, Ferizli yönüne giden Recep Ar'ın (19) kullandığı plakasız motosiklet, Küçük Söğütlü yakınlarında tarlaya devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü Ar öldü, yanında bulunan kişi de yaralandı.

Çorum'da, Can Gürbüz (21) yönetimindeki 19 TK 197 plakalı otomobil, Çorum-Samsun kara yolunun 7'inci kilometresinde devrildi. Kazada sürücü Gürbüz ile yanında bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılardan Serdar Şirin kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hakkari'de Kaymaklı köyü yol ayrımında meydana gelen kazada, plakası öğrenilemeyen Temel Kaya yönetimindeki kamyon kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada, Celal Kansu olay yerinde ölürken, sürücü Temel Kaya ve araçtaki iki kişi yaralandı.

Giresun'un Tirebolu ilçesinde, Ethem Aslan (42) yönetimindeki 34 UEK 37 plakalı otomobil, Körliman Mahallesi Yeni Sahil Yolu mevkisinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Birdal'a (73) çarptı. Birdal, olay yerinde hayatını kaybetti.

Konya'da, Ali A. idaresindeki 42 H 3101 plakalı yolcu otobüsü, Konya-Beyşehir yolunun 23. kilometresinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Oduncu'ya (16) çarptı. Oduncu, olay yerinde hayatını kaybetti.

Edirne'nin Bostanpazarı semtinde, İbrahim Çolak'ın kullandığı 35 DC 020 plakalı otomobil, Yaşar Deviren idaresindeki 22 RC 617 plakalı otomobille Edirne Mezbahası girişinde çarpıştı. Kazada yolun da kaygan olması nedeniyle sürüklenen iki otomobil, Bulgaristan'ın Filibe kentinden alışveriş için Edirne'ye gelen Edirne Hali köşesinde bekleyen Bulgar uyruklu ziyaretçilere çarptı. Kazada sürücüler ile birlikte 10 kişi yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, Burak A. (16) idaresindeki 55 KN 222 plakalı otomobil, Sungurlu Mahallesi'nde refüjdeki elektrik direğine çarptı. Kazada, sürücü Burak A. ile yanındaki 4 arkadaşı yaralandı.

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde Abdülkadir Yıldırım'ın (19) kullandığı 21 GB 520 plakalı otomobil şarampole devrildi. Kazada sürücü Abdülkadir Yıldırım ile araçta bulunan 4 kişi Diyarbakır Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Artvin-Erzurum kara yolunun 2. kilometresindeki, Niyazi Karaşah yönetimindeki 08 AN 336 plakalı minibüs ile Ufuk Ant'ın kullandığı 75 AK 867 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada, minibüs sürücüsü Karaşah ile 3 kişi yaralandı.

Karaman'da, Göztepe köy yolundaki kazada, Duran Canuylasi (19) yönetimindeki 70 EA 137 plakalı otomobil, yoldan çıkarak takla attı. Kazada, sürücü Canuylasi ile yanındaki 2 kişi yaralandı.

Nazilli'den Aydın yönüne giden Uğur Uruk yönetimindeki 09 PS 771 plakalı otomobil, Donduran köyü yolundan V.T'nin kullandığı 09 RS 522 plakalı motosiklete çarptı. Kaza sonucunda yaşları 18'in altında olduğu belirlenen motosiklet sürücüsü V.T. ile kardeşi A.T. yaralandı.

Giresun'un Keşap ilçesinde, Bozkurt Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu mevkisinde, Hasan Gür (51) yönetimindeki 28 EL 496 plakalı otomobil ile Yücel Gül'ün (49) kullandığı 06 DY 909 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücü Gür ile diğer otomobilde bulunan Sevgi Gül yaralandı.

Milas-Bodrum kara yolunda F.K. (29) idaresindeki 48 KK 774 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Melek (23) ve oğlu Neşet Turgutlu'ya (5) çarptı. Kazada Melek ve oğlu Neşet Turgutlu ağır yaralandı.

İstanbul'dan Karabük'e gelen Engin Günay idaresindeki 41 UN 178 plakalı otomobil, Hanköy mevkisinde yoldan çıkarak devrildi. Yaralanan sürücü Günay, Karabük Şirinevler Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, Muhammet Tarık Çoban (25) idaresindeki 05 DY 797 plakalı otomobil, Çayırbaşı Mahallesi'nde dereye yuvarlandı. Yaralanan sürücü Muhammet Tarık ile Hatice Çoban (54), Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, arife günü meydana gelen trafik kazalarında 90 kişi yaralanıp 23 kişi hayatını kaybederken, bayramın birinci günü de 12 kişi ölmüş 118 kişi yaralanmıştı.