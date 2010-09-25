Trafik bu kez tıpçıları vurdu

T24- İstanbul'da çeşitli üniversitelerde tıp öğrenimi gören 11 öğrenci ile 1 doktorun bulunduğu minibüs Ankara'nın Şereflikoçhisar İlçesi'nde şarampole yuvarlandı. Kazada 1 doktor yaşamını yitirirken, 11 tıp fakültesi öğrencisi yaralandı.



Kaza sabah saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Şereflikoçhisar- Aksaray E-90 karayolunun 33’ncü kilometresinde 35 yaşındaki Doç.Dr. Taner Karakaş’ın kullandığı 34 FC 4804 plakalı minibüs, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı.



Kazada sürücü 24 yaşındaki Abidin Turgut ve Doç.Dr. Taner Karakaş olay yerinde yaşamlarını yitirdi. Kazada yaralanan Cengiz Açar, Yunus Bilkan Çelik, Murat Demir, Savaş Görgülü, Ahmet Hüsrev Güneş, Ramazan Duran, Cumali Turan, Burak Yıldız, Muhammed Kılınç, Sadık Ahmet Sümbül ve Ali Gürbüz Kulu Devlet Hastanesi ile Ankara’daki çeşitli hastanelere sevk edildi.



