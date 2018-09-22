Trafiğe kapalı yolda zırhlı aracın çarparak öldürdüğü Pakize Hazar'ın davası yeniden görülecek

Diyarbakır Lice’de trafiğe kapalı yolda 85 yaşındaki Pakize Hazar’ı ezerek ölümüne neden Uzman Çavuş S.K’ye, yargılandığı davada ‘iyi hal’ indirimi uygulanarak 20 ay hapis cezası verilmesi ve bu cezasının ertelemesi kararına dönük üst mahkemeye yapılan itiraz kabul edildi. Dava yeniden görülecek.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, Lice Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen yargılama sonucu sanık S.K’ye “Taksirle ölüme neden olma” suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verilmiş ve hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karara verilmişti. Yerel mahkemenin verdiği bu kararı değerlendiren Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi, “İtiraz edenin sıfatı, maddi zararın giderilmemiş olduğunun anlaşıldığı” gerekçesiyle itirazı kabul etti. dava dosyası Lice Asliye Ceza Mahkemesinde yeniden görülecek.

Jandarma: Sanık yüzde 100 ‘kusursuz’

Olayda tarafların kusurunun tespit edilerek rapor hazırlanması için Lice Cumhuriyet Başsavcılığınca görevlendirilen Lice Jandarma Komutanlığının hazırladığı tutanakta, trafiğe kapalı caddede zırhlı aracı süren sanık Uzman Çavuş S.K olayda yüzde 100 ‘kusursuz’, Pakize Hazar ise ‘dikkatsiz ve tedbirsiz olduğu’ ileri sürülerek yüzde 100 (tam kusurlu) olarak gösterilmişti.

Hazar Ailesi avukatı Serdar Yel’in, yaptığı itiraz üzerine rapor Ankara Adli Tıp Kurumu (ATK) Trafik İhtisas Dairesine gönderildi. ATK, olaya ilişkin hazırladığı kusur raporunda, Lice Jandarma Komutanlığının aksine Zırhlı Araç Şoförü S.K’yi yüzde 100 kusurlu buldu. Zırhlı aracın görüş alanını ve Pakize Hazar’ın geçtiği alanı inceleyen ATK raporda, Hazar’ın Araç Şoförü S.K’nin görüş alanına girdiğini ve caddenin trafiğe kapalı olduğuna dikkat çekerek, Zırhlı Araç Sürücüsü S.K’nin yüzde 100 kusurlu olduğunu kaydetti.