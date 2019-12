Trabzon'un umutlarI son haftaya kaldı!

T24 - Lider Fenerbahçe'nin takipçisi Trabzonspor, sahasında kupa finalinde Beşiktaş'a kaybeden İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup ederek şampiyonluk umutlarını son haftaya bıraktı.



Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.



Ev sahibi Trabzonspor'da 27 yıllık özlem vardı şampiyonluğa. Dile kolay 1983-84 yılında gelmişti en son şampiyonluk. Aradaki 27 yılda şampiyonluk kapısından belki dönülmüştü ama bu kadar sona yaklaşamamıştı bordo-mavili takım.



Takımın başında 'Trabzon'un çocuğu', adamlığı hiçbir zaman tartışılmayan Şenol Güneş vardı ve son haftalara doğru heyecan iyice artmıştı.



Trabzonspor'da Şenol Güneş, sakatlığı bulunan Piotr Brozek ve Glowacki'den yoksun çıkmıştı. Belki de son iki sezonun en iyi kalecilerinden Onur da yoktu bilindiği gibi.



Güneş, defansın sağında klasik olarak Serkan Balcı, sol bekte son haftalarda stoperlikten o tarafa kayan Egemen'e şans tanıdı. Defansın göbeğinde Giray ile Mustafa Yumlu çıktı İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısına. 4-2-3-1 taktiği değişmemiş ve orta sahadaki ikilide yine Selçuk İnan ve Colman çıkıyordu ilk onbirde. Önlerindeki üçlüde, Burak Yılmaz, Jaja ve Pawel Brozek, tek forvet olarak da her zamanki gibi Umut Bulut yer aldı.



İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da ise kupa yorgunluğunu anlamak için müneccim olmaya gerek yoktu. Dile kolay 120 dakika oynanmış ve ardından penaltılar sonucu kupa elden uçup gitmişti.



Teknik Direktör Abdullah Avcı, kalede Oğuzhan'a şans tanımış, kupa finalindeki defansından sadece Ekrem Ekşioğlu yoktu. Bu oyuncunun yerine ise sol bekte Gökhan Süzen oynadı. Orta sahada kupa finalinin dışında ise Cihan Haspolatlı ile Mahmut Tekdemir ikilisinden bu kez Cihan kenarda, yerine ise tecrübeli Efe İnanç oynuyordu. Önlerindeki üçlüde ise kupada İskender Alın, Holmen, İbrahim Akın oynamış, bu maçta ise İskender kulübeye gelmiş onun yerine de Holosko sahaya çıkıyordu. Tek forvet olarak da yine Herve Tum vardı İstanbul temsilcisinde.



Maça Trabzonspor çok hızlı başladı ve henüz 4. dakikada ikizlerden Pawel bordo-mavili takımı 1-0 öne geçirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyespor henüz bu golün şokunu üzerinden atamamıştı ki bu kez sahneye 'yılın adamı' Burak Yılmaz çıktı ve yine yılmadı golünü İstanbul Büyükşehir Belediyespor ağlarına bıraktı.



Trabzonspor'da her şey yolunda gidiyordu, zaten İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un kupa yorgunu olacağı beklenmiyor değildi ama kulaklar İstanbul Kadıköy'deydi sürekli. Tribünlerde radyolardan bir çok taraftar Fenerbahçe-Ankaragücü maçını dinliyordu. Oradan gelecek Ankaragücü gol haberi belki umutları biraz daha yeşertecekti ama ilk önce Trabzon'daki işin tamamlanması gerekiyordu tabiki. Trabzon'da skor maçın başlarında 2-0 olmuş ve Kadıköy'de ise halen durum 0-0'dı.



Ancak Alex'ti bu ve ne zaman ne yapacağı belli olmazdı. 28. dakikada penaltıdan Alex'in gol attığı haberi tüm moralleri bozdu ve penaltıda kaleci Senecky'nin atıldığı ve Ankaragücü'nün de 10 kişi kaldığı umutları biraz olsun kırdı. Zaten 30. dakikada da yine penaltıdan Alex'in golü 'iş son haftaya' kaldı dedirtti Trabzonspor taraftarlarını.



Dakikalar 44'ü gösterdiğine takımın bu sezon her şeyi olan Burak Yılmaz, gördüğü sarı kartla kendini yakıyor ve son hafta oynanacak Kardemir Karabükspor maçında cezalı duruma düşüyordu. Bir anlamda Burak Yılmaz, bu sezonki son maçına çıktığını biliyordu kalan dakikalarda...



İlk yarının bu skorla bitmesi beklenirken bu kez sahneye Jaja çıktı ve 45. dakikada devrenin sonucunu ilan eden golü İstanbul Büyükşehir Belediyespor ağlarına bıraktı ve devre 3-0 Trabzonspor'un üstünlüğü ile sona erdi.



İkinci yarıya Trabzonspor'da Şenol Güneş aynı onbirle başlarken, kalesinde 3 gol gören İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da ise Abdullah Avcı, ilk yarının etkisiz ismi Metin Depe'ye kementi atmış ve yanına almış, yerine de Serhat Akyüz'ü sahaya sürdü.



Abdullah Avcı da çaresiz kalıyordu aslında. Takım kupada çok yorulmuş ve o maçtaki 3 oyuncunun yerine de başka 3 oyuncuyla şansını deniyordu ve henüz ilk yarıda 3-0 geriye düşülmüştü artık. Hamle yapmaya çalışıyor ama maçın da bu skordan dönmesi pek mümkün görünmüyordu da.



58. dakikada Holmen skoru 3-1'e getiren golü Trabzonspor ağlarına bıraktı.



Bu golden 1 dakika sonra Şenol Güneş, son golün sahibi Brezilyalı Jaja'nın yerine sahaya bir başka Brezilyalı Alanzinho'yu sahaya sürdü.



Skoru 3-1'e getiren Abdullah Avcı, ikinci hamlesini 63. dakikada Efe İnanç'ı çıkarıp Cihan Haspolatlı'yı alarak yaptı. Gerçi Avcı'nın kulübesinde pek hamle yapacak isimleri de bulunmuyordu. Belki İskender alınabilirdi ya da en fazla Tevfik. Zaten kulübede başka hücumcu oyuncu da bulunmuyordu bu oyuncuların dışında.



65. dakikada Şenol Güneş ikinci hamlesini yapıyor ve Umut Bulut'un yerine Engin Baytar'ı oyuna aldı.



75. dakikada beklediğimiz hamle geldi Abdullah Avcı'dan ve Herve Tum'un yerine İskender Alın sahaya girdi.



Artık sadece oyuncu değişiklikleri görüyorduk ve pek fazla gol pozisyonunu görmemiz mümkün olmuyordu.



Trabzonspor'da Şenol Güneş son değişikliğini ilk golün sahibi Polonyalı Pawel'i kenara alıyor ve yerine orta sahaya Ceyhun Gülselam'ı aldı.



Dakikalar 90+1'i gösterirken Mustafa Yumlu ikinci sarı karttan takımını 10 kişi bıraktı ve o da Burak Yılmaz gibi bu sezonun son maçına çıkmış oldu.



Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 3-1 Trabzonspor'un üstünlüğü ile sona erdi.



Bu sonuçla Trabzonspor puanını 79'a çıkartıyor ve şampiyonluk umutlarını Fenerbahçe'nin farklı kazandığı haftada son haftaya bırakıyordu.