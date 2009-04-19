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Spor

Trabzon'un gözü Sivas’ta

Muammer Saka, Sivasspor’u da yenmeleri durumunda şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olacaklarını söyledi.

19 Nisan 2009 03:00


Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Muammer Saka, bu şekilde mücadele ve inancın devam etmesi halınde Sivasspor’u da yenmeleri durumunda şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olacaklarını söyledi. 

Turkcell Süper Lig'de sahasında beklenmedik puan kayıpları yaşayan, ancak son 2 haftada aldığı Hacettepe ve Gençlerbirliği galibiyetleriyle çıkışa geçen Trabzonspor'da, zirvedeki diğer takımların da puan yitirmesiyle şampiyonluk ümitleri tekrar arttı.

Haftaya lider giren Sivasspor'un berabere kalmasıyla rakibiyle puan farkını 4'e indiren bordo-mavililer, gelecek hafta Sivas deplasmanında yapacağı maçtan galibiyetle ayrılarak puan farkını 1'e düşürmeyi ve iddiasını daha da arttırmayı amaçlıyor.

Kulüp başkan yardımcısı Muammer Saka, Gençlerbirliği galibiyetiyle son haftada iç sahada aldıkları başarısız sonuçlara son verdiklerini belirterek, ''Sahamızdaki puan kaybettiğimiz 4 maçın ardından galip geldik. Bu sonuç çok iyi. Ligdeki iddiamızı, şansımızı devam ettirmek için bu maçı kazanmamız gerekiyordu. Gençlerbirliği galibiyeti Sivasspor maçı öncesi güzel bir moral oldu'' dedi.

Sivasspor maçının zorluk derecesini ve önemini bildiklerini ifade eden Saka, ''Sivasspor ile aramızda 4 puanlık bir fark var. Trabzonspor'un gerçek, eski gücüne yani ligin başındaki gücüne tekrar kavuştuğu inancındayım. Bu mücadele ve inanç devam ederse Sivasspor'u Sivas'ta yeneriz ve şampiyonluğun en ciddi adaylarından biri oluruz'' diye konuştu.

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