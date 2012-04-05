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Spor

Trabzon'un çakı cezası belli oldu

PFDK, Trabzonspor'a 2 maç kendi sahasında seyircisiz oynama cezası verdi.

05 Nisan 2012 22:51

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor'a 2 maç kendi sahasında seyircisiz oynama cezası verdi.

 
Kurul bugün yaptığı toplantıda, Fenerbahçe maçında çıkan olaylar nedeniyle Bordo-mavili ekibe 2 maç kendi sahasında seyircisiz oynama cezası 200 bin TL para cezası verdi. PFDK'nın aldığı kararlar şöyle:
 
"Trabzonspor'un 01.04.2012 tarihinde oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası ile cezalandırılmasına,
 
Aynı müsabakada Trabzonspor'un, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürattan dolayı ve bu eyleminin aynı sezon içerinde 3. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle takdiren ve teşdiden 150 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,
 
Aynı müsabakada Trabzonspor'un spor ahlakına aykırı pankart asılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 50 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,
 
Cezaların birleştirilmesi suretiyle Trabzonspor'un toplam 2 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası ve 200 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi"

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