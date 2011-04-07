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Spor

TRABZONSPOR'UN DOKTORU AYAZ'A SİLAHLI SALDIRI TRABZON (A.A)

07 Nisan 2011 01:33

-TRABZONSPOR'UN DOKTORU AYAZ'A SİLAHLI SALDIRI TRABZON (A.A) - 06.04.2011 - Trabzonspor Kulübü Doktoru Hakan Ayaz, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı. Alınan bilgiye göre, takımın bu akşam gerçekleştirdiği antrenmanın ardından evine dönmek üzere Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nden ayrılan Ayaz'a, Trabzon Havalimanı mevkisinde marketten alışveriş yaptığı sırada, bir araçtan kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ateş açıldı. Bacağına isabet eden kurşunla yaralanan Ayaz, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesinde tedavi altına alındı. Ayaz'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Güvenlik güçleri, olayın ardından kaçan zanlı ya da zanlıların yakalanması için soruşturma başlattı.

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