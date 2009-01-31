Trabzonspor'un zirve inadı

Ersun Yanal: Disiplinli oynadık, kazandık

ANKARASPOR: 0 - TRABZONSPOR: 2

MAÇTAN DAKİKALAR

İKİNCİ YARI

Fenerbahçe ile Şükrü Saracoğlu Stadı'nda geçtiğimiz hafta golsüz berabere kalan Trabzonspor, Turkcell Süper Lig'in 18. haftasında zirve mücadelesi veren Ankaraspor'la deplasmanda karşı karşıya geldi.Tecrübeli futbolcu Gökhan Ünal'ın 9. dakikada kaydettiği golle güçlü rakibini 2-0 mağlup etmeyi başaran bordo-mavililer, puanını 38'e yükselterek lider Sivasspor ile puanını eşitledi.Soğuk havaya rağmen taraftarların yoğun ilgi gösterdiği karşılaşma karşılıklı ataklarla başladı. Ankaraspor'un Özer Hurmacı ile faydalanamadığı pozisyonun ardından başkent ekibinin kalesine etkili gelen Trabzonspor, 9. dakikada Gökhan Ünal'ın kaydettiği şık golle 1-0 öne geçti.Kalan sürede her iki takım da rakip kalede önemli pozisyonlar yakalamasına rağmen bu fırsatları değerlendiremezken, ilk yarı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle noktalandı.Zirve yarışından kopmak istemeyen Ankaraspor, ikinci yarıya hızlı başladı. Skor üstünlüğünü korumak isteyen bordo-mavililierin savunmasını aşmakta zorlandı.Risk alarak ileri çıkmaya başlayan Ankaraspor savunmasının hatalarını değerlendirmek isteyen Trabzonspor'da Umut Bulut, 74. dakikada top ağlarla buluşturarak takımını deplasmanda 2-0 öne geçirdi.İki takım da skoru değiştirmeyi başaramayınca, karşılaşma 2-0 Trabzonspor'un üstünlüğüyle sona erdi.Stat: Yenikent ASAŞHakemler: Bülent Yıldırım, Özgür Fatih Kalaycı, Asım Yusuf ÖzAnkaraspor: Senecky, Erhan, Ediz, Batak, Ramazan, Özer, Adem, Hürriyet, Mehmet Çakır, Neca, MeyeTrabzonspor: Sylva, Serkan, Song, Egemen, Cale, Yattara, Hüseyin, Selçuk, Colman, Umut, GökhanGol: Dk. 9 Gökhan, Dk 74 Umut (Trabzonspor)Turkcell Süper Lig'de oynanan maçta Trabzonspor deplasmanda Ankaraspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.6. dakikada Trabzonspor savunmasının ofsayt beklentisiyle durduğu anda topla buluşan Özer, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda kötü vurunca takımını golden etti.9. dakikada Serkan'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Gökhan, sol çaprazdan mükemmel bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-016. dakikada Yattara'nın sağ taraftan ceza alanına ortaladığı topa Gökhan yakın mesafeden gelişine vurdu. Meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.26. dakikada kaleci Sylva'nın uzun degajında savunmada Batak topu ıskalayınca Gökhan araya girmek istedi. Ancak Senecky zamanında çıkarak meşin yuvarlağı taca gönderdi.34. dakikada ceza alanının sol çaprazında topla buluşan Ramazan'ın sert şutunda, "90" olarak tabir edilen yere giden meşin yuvarlağı kaleci Sylva son anda kornere çeldi.44. dakikada Yattara'nın sağ taraftan ortaladığı topu, ceza alanı içindeki Ediz ters bir vuruşla kornere gönderdi.45. dakikada Gökhan'ın sağ kanattan sert ortasını uzaklaştırmak isteyen Erhan kontrolünü kaybedince kaleye gitmekte olan topu kaleci Senecky son anda kontrol etti.46. dakikada Trabzonspor ceza alanı önünde topla buluşan Hürriyet'in yerden şutunda, kaleci Sylva yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.62. dakikada ceza yayının önünden Mehmet Çakır'ın çektiği sert şutta, kaleci Sylva güçlükle topu kornere çeldi.64. dakikada Colman'ın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Gökhan'ın vuruşunda, Senecky yatarak ayaklarıyla topu uzaklaştırdı.74. dakikada Ankaraspor savunmasının arkasına sarkarak kendi yarı alanından gönderilen uzun topla buluşan Umut, kaleci Senecky'nin ileri çıkmasından da yararlanarak aşırtma bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-277. dakikada Mehmet Çakır'ın sağdan ortaladığı topa Bilal gelişine vurdu. Ancak savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.Karşılaşmayı Trabzonspor 2-0 kazandı.