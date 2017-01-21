Trabzonspor'un sıradaki hedefi Josef Martinez

Ara transferde Mas, Pereira Medjani ve Olcay Şahan'ı kadrosuna katan Trabzonspor rotasını şimdi de Josef Martinez'e çevirdi.

Teknik direktör Ersun Yanal'ın 23 yaşındaki Venezuelalı forvet için yönetime, "Çok yönlü bir oyuncu, hızlı teknik ve bitirici. Alınırsa takıma önemli katkı yapar" şeklinde rapor verdiği öğrenildi.





Piyasa değeri 2 milyon Euro





Forvet arkası ve kanatlarda da oynayabilen Martinez'e yönelik maliyet araştırması yapan yönetimin, genç futbolcuyu kiralama ya da satın alma yoluyla kadroya katmayı planladığı öğrenildi. Torino'da forma şansı bulamadığı için mutsuz olan Martinez'in piyasa değerinin 2 milyon Euro civarında olduğu öğrenildi.

Ligde zor bir dönemden geçen Kayserispor'un bir dönem Trabzonspor'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Zeki Yavru ve Mustafa Akbaş'ı yeniden transfer etmek istediği öğrenildi. Resmi teklif bekleyen Trabzonspor'un ise bu oyunculara karşılık Deniz Türüç'ü talep edeceği belirtildi.