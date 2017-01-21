T24 LogoT24 Logo
Spor

Trabzonspor'un sıradaki hedefi Josef Martinez

Bordo-mavililer, fazla forma şansı bulamadığı için İtalyan ekibinden ayrılmak isteyen Venezuelalı oyuncu için maliyet araştırması yapıyor

21 Ocak 2017 18:46

Ara transferde Mas, Pereira Medjani ve Olcay Şahan'ı kadrosuna katan Trabzonspor rotasını şimdi de Josef Martinez'e çevirdi.

Teknik direktör Ersun Yanal'ın 23 yaşındaki Venezuelalı forvet için yönetime, "Çok yönlü bir oyuncu, hızlı teknik ve bitirici. Alınırsa takıma önemli katkı yapar" şeklinde rapor verdiği öğrenildi.



Piyasa değeri 2 milyon Euro



Forvet arkası ve kanatlarda da oynayabilen Martinez'e yönelik maliyet araştırması yapan yönetimin, genç futbolcuyu kiralama ya da satın alma yoluyla kadroya katmayı planladığı öğrenildi. Torino'da forma şansı bulamadığı için mutsuz olan Martinez'in piyasa değerinin 2 milyon Euro civarında olduğu öğrenildi.

Ligde zor bir dönemden geçen Kayserispor'un bir dönem Trabzonspor'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Zeki Yavru ve Mustafa Akbaş'ı yeniden transfer etmek istediği öğrenildi. Resmi teklif bekleyen Trabzonspor'un ise bu oyunculara karşılık Deniz Türüç'ü talep edeceği belirtildi.

ETİKETLER

MartinezTrabzonsportransfer

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24