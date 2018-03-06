T24 LogoT24 Logo
Spor

Trabzonspor'un savunması çöktü 

TOLGA SAĞLAM-TRABZON,(DHA) Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında Beşiktaş'a 2-0 mağlup olan Trabzonspor'a 36 yaşındaki defans oyuncusu Jan Durica'dan kötü haber geldi

06 Mart 2018 16:40

TOLGA SAĞLAM-TRABZON,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 24\'üncü haftasında Beşiktaş\'a 2-0 mağlup olan Trabzonspor\'a 36 yaşındaki defans oyuncusu Jan Durica\'dan kötü haber geldi. 
Beşiktaş maçında kaburgasında çatlak meydana gelen ve yapılan incelemeler sonunda 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtilen Slovak oyuncu Durica\'nın tedavisine başlandı. 
En az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtilen Durica\'nın, Teleset Mobilya Akhisaspor, Evkur Yeni Malatyaspor ve Galatasaray maçlarında forma giymesinin zor olduğu öğrenildi.  
Öte yandan Beşiktaş maçından sarı kart gören Tomas Hubocan\'ın cezalı duruma düşmesi, Mustafa Akbaş\'ın da sakatlığının devam etmesi nedeniyle Trabzonspor, defans bölgesinde alternatifsiz kaldı. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TOLGA SAĞLAMTRABZONDHA Spor Toto Süper LigBeşiktaşTrabzonsporJan DuricaSlovakDuricaDurica Teleset Mobilya Akhisaspor Evkur Yeni MalatyasporGalatasarayTomas HubocanMustafa Akbaş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24