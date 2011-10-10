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Spor

Trabzonspor'un, Rusya programı belli oldu TRABZON (A.A)

10 Ekim 2011 20:23

-Trabzonspor'un, Rusya programı belli oldu TRABZON (A.A) - 10.10.2011 - UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi (B) Grubu'nda lider Trabzonspor'un, Rusya programı belli oldu.  Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, takımın CSKA Moskova maçından bir gün önce 17 Ekim Pazartesi yerel saatle 20.00'de karşılaşmanın oynanacağı Luzhniki Stadyumu'nda bir antrenman yapacağı, antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümünün basın mensuplarına açık olacağı, çalışmaya taraftar alınmayacağı belirtildi. Ayrıca, aynı gün teknik direktör Şenol Güneş ile en az 1 oyuncunun katılacağı basın toplantısı gerçekleştirileceği bildirildi. -UEFA, formaları belirledi- Açıklamada, UEFA kuralları gereğince gruplarda oynanacak üçüncü maçlarda takımların giyecekleri formaların belirlenerek kulübe bildirildiği ifade edildi. Buna göre, bordo-mavililer, CSKA Moskova ile oynayacağı karşılaşmada beyaz forma, mavi şort ve beyaz çorapla mücadele edecek. Rakip takım CSKA Moskova ise kırmızı-mavi çubuklu forma, mavi şort ve mavi çorapla sahaya çıkacak.

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