T24 LogoT24 Logo
Spor

Trabzonspor'un rakibi Lille hırslı TRABZON (A.A)

27 Eylül 2011 00:18

-Trabzonspor'un rakibi Lille hırslı TRABZON (A.A) - 26.09.2011 - UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi (B) Grubu'nda yarın Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fransa'nın Lille takımının teknik direktörü Rudi Garcia, ''Hırslıyız ve yarın en iyi şekilde mücadele edeceğiz'' dedi. Garcia, karşılaşmanın oynanacağı Hüseyin Avni Aker Stadı'nda gerçekleştirecekleri antrenman öncesi düzenlediği basın toplantısında, Trabzonspor'u çok iyi etüt ettiklerini, yarın galibiyet için mücadele edeceklerini söyledi. Trabzonspor'un çok teknik, iyi pas yapabilen, saha içinde iyi çoğalabilen bir takım olduğunu ifade eden Garcia, ''Trabzonspor da, CSKA Moskova da gruptan çıkma şansları olan takımlar ama biz onları çok iyi etüt ettik. Bu grupta her şey mümkün. Biz hırslıyız ve yarın en iyi şekilde mücadele edeceğiz'' ifadesini kullandı. Garcia, Fenerbahçe ile oynadıkları hazırlık maçında Türk futboluna ilişkin bilgiler edindiklerini, bu tecrübe doğrultusunda yarın sahada ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi. Trabzonsporlu oyuncuları çok iyi tanıdıklarını ifade eden Garcia, herhangi bir oyuncudan çekinmediklerini vurguladı. Garcia, iki takımın da son maçlarında son dakikalarda gol yediğinin hatırlatılması üzerine, ''Yarın iki ekibin de kazanma arzusu var ve o yüzden iki takım da puan kaybetmek istemeyecektir. Biz galibiyeti arayacağız. Her iki takımın da galibiyet şansı yarı yarıya'' diye konuştu. Grupta takımlarının şansını da değerlendiren Garcia, ''İlk kuralar çekildiğinde herkes Inter'in birinci çıkacağını söyledi. Ama grupta herkes her sıralamayı alabilir'' dedi. -Debuchy: ''Karşımızda güçlü bir taraftar ve takım olacak''- Futbolculardan Mathieu Debuchy de yarın kendilerini çok sıcak bir ortamın beklediğine değinerek, ''Trabzonspor taraftarı takımına çok bağlı. Yarın karşımızda güçlü bir taraftar ve takım olacak. Maç çok zorlu geçecek. Trabzonspor gibi ciddi bir rakip var ve tamamen bu maça konsantre olduk'' diye konuştu. Trabzonspor'un Inter deplasmanında çok ciddi bir galibiyet aldığını belirten Debuchy, ''Biz ilk maçta CSKA Moskova karşısında 2 puan kaybettik ama bu grupta her şey olabilir. Kendi sahamızda kaybettiğimiz puanı Trabzon'da telafi etmek için geldik'' ifadesini kullandı. Bu arada, Fransız takımı, basına kapalı olarak Hüseyin Avni Aker Stadı'nda son antrenmanını gerçekleştirdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24