-Trabzonspor'un rakibi Lille hırslı TRABZON (A.A) - 26.09.2011 - UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi (B) Grubu'nda yarın Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fransa'nın Lille takımının teknik direktörü Rudi Garcia, ''Hırslıyız ve yarın en iyi şekilde mücadele edeceğiz'' dedi. Garcia, karşılaşmanın oynanacağı Hüseyin Avni Aker Stadı'nda gerçekleştirecekleri antrenman öncesi düzenlediği basın toplantısında, Trabzonspor'u çok iyi etüt ettiklerini, yarın galibiyet için mücadele edeceklerini söyledi. Trabzonspor'un çok teknik, iyi pas yapabilen, saha içinde iyi çoğalabilen bir takım olduğunu ifade eden Garcia, ''Trabzonspor da, CSKA Moskova da gruptan çıkma şansları olan takımlar ama biz onları çok iyi etüt ettik. Bu grupta her şey mümkün. Biz hırslıyız ve yarın en iyi şekilde mücadele edeceğiz'' ifadesini kullandı. Garcia, Fenerbahçe ile oynadıkları hazırlık maçında Türk futboluna ilişkin bilgiler edindiklerini, bu tecrübe doğrultusunda yarın sahada ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi. Trabzonsporlu oyuncuları çok iyi tanıdıklarını ifade eden Garcia, herhangi bir oyuncudan çekinmediklerini vurguladı. Garcia, iki takımın da son maçlarında son dakikalarda gol yediğinin hatırlatılması üzerine, ''Yarın iki ekibin de kazanma arzusu var ve o yüzden iki takım da puan kaybetmek istemeyecektir. Biz galibiyeti arayacağız. Her iki takımın da galibiyet şansı yarı yarıya'' diye konuştu. Grupta takımlarının şansını da değerlendiren Garcia, ''İlk kuralar çekildiğinde herkes Inter'in birinci çıkacağını söyledi. Ama grupta herkes her sıralamayı alabilir'' dedi. -Debuchy: ''Karşımızda güçlü bir taraftar ve takım olacak''- Futbolculardan Mathieu Debuchy de yarın kendilerini çok sıcak bir ortamın beklediğine değinerek, ''Trabzonspor taraftarı takımına çok bağlı. Yarın karşımızda güçlü bir taraftar ve takım olacak. Maç çok zorlu geçecek. Trabzonspor gibi ciddi bir rakip var ve tamamen bu maça konsantre olduk'' diye konuştu. Trabzonspor'un Inter deplasmanında çok ciddi bir galibiyet aldığını belirten Debuchy, ''Biz ilk maçta CSKA Moskova karşısında 2 puan kaybettik ama bu grupta her şey olabilir. Kendi sahamızda kaybettiğimiz puanı Trabzon'da telafi etmek için geldik'' ifadesini kullandı. Bu arada, Fransız takımı, basına kapalı olarak Hüseyin Avni Aker Stadı'nda son antrenmanını gerçekleştirdi.