T24 LogoT24 Logo
Spor

Trabzonspor'un potadaki umudu sürüyor

08 Mayıs 2009 17:45


Trabzonspor Kulübü Amatör Branşlar Sorumlusu Celil Hekimoğlu, Beko Basketbol Ligi'nde bir takımın ekonomik nedenlerle ligden çekileceği yönünde kendilerine bilgi geldiğini, bu durumda dörtlü finalde 3. olan takımlarının Beko Basketbol Ligi'ne yükselme ihtimali olduğunu söyledi.

Trabzonspor Kulübü Amatör Branşlar Sorumlusu Celil Hekimoğlu, devam eden küresel ekonomik krizin spor kulüplerini de olumsuz yönde etkilediğini belirterek, ''Bu sıkıntıyı Beko Basketbol Ligi'ndeki spor kulüplerinin de yaşadığı, bir kulübün ekonomik gerekçelerle ligden çekileceği yönünde bize bilgi geldi. Böyle bir durumda, dörtlü final serisinde 3. olan takımımız Beko Basketbol Ligi'ne yükselecek'' dedi.

Bu durumun, iki hafta sonra ligin bitmesiyle tam olarak nelik kazanacağını ifade eden Hekimoğlu, ''Biz de eğer Beko Basketbol Ligi'ne çıkarsak kadromuzda güçlendirme yapacağız. Bazı oyuncularımızla devam edip bazılarıyla yollarımızı ayıracağız. Teknik kadromuzdan da çok memnunuz. Ayrıca yabancı oyuncu transferini de düşüneceğiz'' diye konuştu.

Hekimoğlu, böyle bir durumun olmaması halinde ise gelecek yıl yine Beko Baketbol Ligi'ne yükselmek için mücadelelerini sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Trabzonspor, Türkiye Basketbol İkinci Ligi (TB2L) Final Grubu müsabakalarında karşılaştığı Tofaş'a, 71-56 yenilerek, Beko Basketbol Ligi'ne çıkamamıştı. Trabzonspor, ilk iki takımın Beko Basketbol Ligi'ne yükseldiği grupta, 3. olmuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24