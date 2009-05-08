Trabzonspor'un potadaki umudu sürüyor



Trabzonspor Kulübü Amatör Branşlar Sorumlusu Celil Hekimoğlu, Beko Basketbol Ligi'nde bir takımın ekonomik nedenlerle ligden çekileceği yönünde kendilerine bilgi geldiğini, bu durumda dörtlü finalde 3. olan takımlarının Beko Basketbol Ligi'ne yükselme ihtimali olduğunu söyledi.



Trabzonspor Kulübü Amatör Branşlar Sorumlusu Celil Hekimoğlu, devam eden küresel ekonomik krizin spor kulüplerini de olumsuz yönde etkilediğini belirterek, ''Bu sıkıntıyı Beko Basketbol Ligi'ndeki spor kulüplerinin de yaşadığı, bir kulübün ekonomik gerekçelerle ligden çekileceği yönünde bize bilgi geldi. Böyle bir durumda, dörtlü final serisinde 3. olan takımımız Beko Basketbol Ligi'ne yükselecek'' dedi.



Bu durumun, iki hafta sonra ligin bitmesiyle tam olarak nelik kazanacağını ifade eden Hekimoğlu, ''Biz de eğer Beko Basketbol Ligi'ne çıkarsak kadromuzda güçlendirme yapacağız. Bazı oyuncularımızla devam edip bazılarıyla yollarımızı ayıracağız. Teknik kadromuzdan da çok memnunuz. Ayrıca yabancı oyuncu transferini de düşüneceğiz'' diye konuştu.



Hekimoğlu, böyle bir durumun olmaması halinde ise gelecek yıl yine Beko Baketbol Ligi'ne yükselmek için mücadelelerini sürdüreceklerini sözlerine ekledi.



Trabzonspor, Türkiye Basketbol İkinci Ligi (TB2L) Final Grubu müsabakalarında karşılaştığı Tofaş'a, 71-56 yenilerek, Beko Basketbol Ligi'ne çıkamamıştı. Trabzonspor, ilk iki takımın Beko Basketbol Ligi'ne yükseldiği grupta, 3. olmuştu.



