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Spor

TRABZONSPOR'UN KONUĞU BUCASPOR TRABZON (A.A)

02 Aralık 2010 11:51

-TRABZONSPOR'UN KONUĞU BUCASPOR TRABZON (A.A) - 02.12.2010 - Spor Toto Süper Lig'de yarın sahasında Bucaspor'u konuk edecek Trabzonspor, rakibini yenerek liderliğini sürdürmek istiyor. Bordo-mavililer, ligde ilk kez karşılaşacağı rakibini yenerek, sahasında puan kaybetmeden yoluna devam etmeyi hedefliyor. Bu sezon sahasında Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ı mağlup etmesine karşın Manisaspor'a yenilen, Eskişehirspor ile de berabere kalan Karadeniz ekibi, sahasında sürpriz puan kaybıyla karşılaşmak istemiyor.  Trabzonspor'da kart cezalısı Burak ile sakatlığı bulunan Glowacki, takımda yer almayacak. Bordo-mavili takımın karşılaşmaya Onur, Serkan, Giray, Egemen, Cale, Selçuk, Alanzinho, Colman, Jaja, Umut ve Yattara 11'i ile çıkması bekleniyor.

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