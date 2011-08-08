-TRABZONSPOR'UN KONUĞU ATHLETIC BILBAO TRABZON (A.A) - 08.08.2011 - Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İspanya'nın Athletic Bilbao takımıyla oynayacağı rövanş maçının Türk Telekom Arena Stadı'nda yapılacağı bildirildi. Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Athletic Bilbao ile 28 Ağustos'ta yapılacak ikinci karşılaşmanın yerinin kesinleştiği belirtilerek, şunlar kaydedildi: ''Buna göre söz konusu karşılaşma belirlenen tarihte İstanbul Galatasaray Türk Telekom Arena Stadı'nda oynanacak. Bu vesileyle talebimizi değerlendirerek olumlu görüş bildiren Galatasaray Kulübünün başta sayın başkanı Ünal Aysal olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerine anlamlı jestleri ve anlayışlı tavırlarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz.' Karadeniz ekibi, saha zemininde yapılan bakım çalışmaları nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Benfica ile yaptığı rövanş maçını da İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynamıştı.