-Trabzonspor'un Inter hazırlıkları tamam MİLANO (A.A) - 13.09.2011 - UEFA Şampiyonlar Ligi (B) Grubu'nda yarın Inter ile deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor, hazırlıklarını tamamladı. Bordo-mavili takım, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, karşılaşmanın oynanacağı Giuseppe Meazza Stadı'nda maçın son hazırlıklarını gerçekleştirdi. Karadeniz ekibi, ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olan bölümde koşu ve pas çalışması yaptı. Bordo-mavili takım, antrenmanın ardından otobüsle kamp yapacağı otele hareket etti.