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Spor

TRABZONSPOR'UN HOLLANDA KAMPI SONA ERDİ VENLO (A.A)

29 Temmuz 2010 17:07

-TRABZONSPOR'UN HOLLANDA KAMPI SONA ERDİ VENLO (A.A) - 29.07.2010 - Trabzonspor, Hollanda'nın Venlo kentine bağlı Tegelen kasabasındaki 18 günlük kamp çalışmalarını, bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, Sportclup Irene Sahası'nda hafif tempodaki antrenmana tüm futbolcular katıldı. Bordo-mavili futbolcular, koşu yaptıkları antrenmanı açma germe hareketleriyle tamamladı. Güneş'in, dünkü maçta yaptıkları hatalar nedeniyle kaleci Onur Recep Kıvrak ve Brezilyalı oyuncu Alanzinho ile antrenmanda bir süre görüştü. Bordo-mavili futbolcular, 2 günlük iznin ardından 1 Ağustos Pazar günü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanla Bursaspor ile yapılacak Süper Kupa maçının hazırlıklarına başlayacak.

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