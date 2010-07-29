-TRABZONSPOR'UN HOLLANDA KAMPI SONA ERDİ VENLO (A.A) - 29.07.2010 - Trabzonspor, Hollanda'nın Venlo kentine bağlı Tegelen kasabasındaki 18 günlük kamp çalışmalarını, bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, Sportclup Irene Sahası'nda hafif tempodaki antrenmana tüm futbolcular katıldı. Bordo-mavili futbolcular, koşu yaptıkları antrenmanı açma germe hareketleriyle tamamladı. Güneş'in, dünkü maçta yaptıkları hatalar nedeniyle kaleci Onur Recep Kıvrak ve Brezilyalı oyuncu Alanzinho ile antrenmanda bir süre görüştü. Bordo-mavili futbolcular, 2 günlük iznin ardından 1 Ağustos Pazar günü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanla Bursaspor ile yapılacak Süper Kupa maçının hazırlıklarına başlayacak.